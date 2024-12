Arkanov sin zgrozio: 'U specifičnoj sam situaciji, a onda ovaj konj to napravi'

Srpski boksač Veljko Ražnatović, sin kriminalca i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, ostvario je prošlog vikenda pobjedu na Kupu nacija u Beogradu nad 28-godišnjim Kolumbijcem Edwinom Andresom Riascosom Mosqueraom. Edwin Andres Riascos Mosquera predao je meč u 4 rundi što je poprilično naljutilo Veljka Ražnatovića.

"Dobar meč, malo mi je žao što se protivnik u četvrtoj rundi predao, to mi se nikada nije dogodilo, za to nemam nikakav respekt, mi boksači ne radimo takve stvari. Bio je težak meč, istina da je on bio dva do tri puta u nokdaunu, ali to po meni nije opcija, naročito ne pred punom dvoranom. Iznervirao sam se, to je neki neprofesionalizam s moje strane, ali i zbog moje specifične situacije gdje ionako svi jedu go**a nešto i se** i ovako konj jedan završi meč, to samo tim neukim ljudima daje još više šanse za neke svoje teorije zavjere. To mi je bilo na pameti, a ne to što se on predao, što ja da radim tu. Krivo mi je, dosta sam se spremao i dosta sam kila skinuo", rekao je za "MMA Respect" Ražnatović.

Veljko Ražnatović sin je i Svetlane Cece Veličković Ražnatović, poznate pjevačice i kao takav nalazi se uvijek pod povećalom. Prema BoxRecu, Veljko Ražnatović ima savršeni skor u kruzer diviziji od 16 pobjeda bez poraza, uz čak 13 nokauta, ali neki smatraju kako su to sve boksači upitnih kvaliteta i kako se Veljku suparnici namještaju kako bi gradio što bolji skor, odnosno kako se još nije sučelio u ringu s pravim boksačima.

