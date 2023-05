Donedavni boksački svjetski prvak Andy Ruiz upao je u probleme sa dopinškom agencijom WADA zbog objava na svom Twitter profilu.

Jedan od boljih teškaša nalazi se pod istragom, jer je kako on kaže njegova bivša supruga režirala hakerski napad i napisala:

‘‘Želim podijeliti s vama kako izgleda moj život izvan trening kampa. Volim piti kodein (lijek za ublažavanje boli, ali i psihoaktivna droga) i pušiti travu svakodnevno. Također volim posjećivati prostitutke. Nakon toga posjećujem sastanke na kojima čistim svoju krv kako bih bio siguran da ću biti čist kad WADA posjeti moj trening kamp.‘‘

'Želi uništiti moju karijeru'

Bivša supruga ima razloga za ljutnju zbog navodnog Ruizovog preljuba s influencericom Mayeliom Alonso:

‘‘Moj Twitter je hakiran od strane kuj* koju poznajem. One je jednostavno ljuta. Ljuta je jer sam sretan i jer sam sa svojom djevojkom. Ali ja nisam ništa od toga objavio. To je zla osoba koja mi pokušava prikačiti sve te stvari. Ona želi uništiti moju karijeru, a to nikada ne možete raditi. Bog za mene ima veće planove od svađe s tom djevojkom. Ne volim kad me ljudi pokušavaju ocrniti i kad nagovaraju ljude da me mrze jer sam navodno nešto učinio. To su gluposti.‘‘, poruka je Andyja Ruiza.

Očito je bivša supruga uspjela u svojim namjerama jer je zbog cijele situacije Ruiz upao u fokus javnosti, ali i svjetske dopinške agencije, unatoč tome što ima dvije pobjede zaredom, a sljedeća borba bi mu teoretski mogla biti i protiv Filipa Hrgovića.