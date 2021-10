Ponajbolji, ali svakako najpopularniji, hrvatski boksač Alen Babić, ove subote u večernjim satima boksa u O2 Areni protiv Amerikanca Erica Moline. Babiću, koji je nokautom slavio u svih osam dosadašnjih borbi, će to biti deveti profesionalni meč i njegova će borba biti co-main event.

Babić je uoči tog meča održao konferenciju za medije koju je moderirao slavni promotor Eddie Hearn koji silno cijeni Babića. Upitan je o tome kako se osjeća uoči možda i najvećeg meča u karijeri, koji se održava u kultnoj O2 Areni.

"Kao da mi se ovo ne događa... Toliko toga želim vratiti, neću se štedjeti, osjećam obvezu da popunim ogromnu prazninu nastalu otkazivanjem Dillianove borbe, nadam se da će i Molina biti na razini. Osjećam se blagoslovljeno", rekao je Babić i zatim izrazio žaljenje jer je njegov meč s bivšim prvakom Lucasom Browneom otkazan jer je Australac imao nekih problema na granici.

'To je moja najteža borba do sad'

"Došao bih na taj meč odjeven kao izbacivač. On je moj kolega koji je bio na svjetskom vrhu, pa mi to ima više značenja, ali u smislu borbe, ne vidim ga kao izazov, kao ni Molinu. Nisam ušao u boks da bih se borio s Molinom. Bio je dobar, ali je gotov, a ja želim boksače koji su sad na vrhuncu", rekao je Babić i zatim prozvao Molinu.

"Nisam htio usranu borbu zbog navijača, ali ne znam koliko Molina može izdržati. Može se raspasti u prvoj rundi. Može i on mene zahvatiti, ali je realnije da ja njega prebijem. Ne znam, previše sam sretan i emotivan, ostavit ću sve u ringu, želim spasiti šou, predstavljati svog brata Dilliana Whytea. Ovo je moja najteža borba dosad, ali ne smatram je teškom borbom. Molina nije test, prebit ću ga. Ni na papiru, nije me briga za papire, nisam bio dobar u školi, je*eš školu. Dobar sam u uništavanju protivnika", rekao je Babić.

'Tražio sam novinare po kućama'

Zatim je govorio o kritičarima koji tvrde da on nije pravi teškaš i o onima koji ga i dalje osporavaju.

"Nije me briga za kritičare ni za loš status u medijima. U Hrvatskoj su me 10 godina ubijali, ali to je bilo na puno nižoj razini i nije puno ljudi znalo za mene. Imao sam neprospavane noći, tražio sam novinare po njihovim kućama, radio mnoge lude stvari, ali to je gotovo, više mi ne smeta tko kako govori o meni", rekao je Babić.

Upitan je što misli o tome može li ga se nokautirati.

"Naravno da me se može nokautirati, iako nitko još nije, ali očekujem taj trenutak i neće biti ništa manje veličanstven nego kad ja nekog nokautiram, čak i bolji. Reći ću: 'Dobro, dao sam ti sve'. Pa ako me nakon toga više ne želite, ostavit ću se boksa. Ako želite, boksat ću još 20 godina", rekao je Babić i onda poslao poruku Molini.

"Ljudi govore kao da si test za mene, ali nisi. Volio bih da sakupiš najbolje iz svih svojih dosadašnjih mečeva. Molim te, dođi i pruži mi dostojnu borbu. Nokautiraj me: Želim biti nokautiran, želim vidjeti krv", rekao je Savage.