Nogometaši Bayerna po drugi puta u povijesti su pobjednici UEFA Superkupa svladavši u finalu u Budimpešti Sevillu nakon produžetka 2-1 (1-1).

Ni bavarski i andaluzijski klub dosad nisu bili previše uspješni u ovom natjecanju, oba su do večeras slavila tek jednom, Bayern 2013. uz tri prethodna poraza, a Sevilla 2006. nakon čega je poražena u sljedećih pet finala.

Bayern je ovim trijumfom stigao do 23 pobjede zaredom u svim natjecanjima što niti jednom klubu iz pet najjačih liga do sada nije pošlo za rukom. Bavarci su se tako još jednom upisali u povijest.

🔥 @FCBayernEN are the first team from either 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇪🇸 to win 23 consecutive matches in all competitions. pic.twitter.com/LXY2wnh5dJ

— FIFA.com (@FIFAcom) September 24, 2020