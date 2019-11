JOŠKO JELIČIĆ SPUSTIO ARMADI KAO RIJETKO TKO: Najžešći navijači Rijeke teško će mu oprostiti ovakav komentar; Uništio ih je

Hrvatski prvak uništio je Rijeku na Rujevici

U zadnjoj utakmici i derbiju 15. kola Prve HNL u Rijeci su nogometaši Dinama deklasirali Rijeku s 5-0 (4-0) i povećali vodstvo na ljestvici.

ROŽMAN TEŠKO OPTUŽIO NEKE IGRAČE I NAJAVIO OŠTRE POTEZE I REZOVE: Hrvatskom upravo kruži urnebesni vic na račun riječkog debakla

Dinamo je na Rujevici nanio Rijeci najteži domaći poraz ikada u međusobnim dvobojima, a prvak je slavio zahvaljujući sjajnom početku utakmice u kojem su u samo 26 minuta postigli četiri pogotka.

Navijači Rijeke iskoristili su ovu priliku da pošalju poruku Nenadu Bjelici i Modrima. Kao što je poznato trener Dinama žestoko je reagirao poslije susreta sa Šahtarom u Ligi prvaka na odluke VAR-a. Armada mu je upravo na tu temu poslala poruku.

Važno da su se vratili

“Kad se vi žalite zbog sudaca i VAR-a, cijela HNL od smijeha vam se para”, stajalo ne transparentu. Nakon toga odlasio se Joško Jelićić te ih je malo bocnuo.

“Rijeka igra puno ljepši nogomet pod Rožmanom. Važno da se Armada vratila”, napisao je na Facebooku.

Dinamo je u prvih 26 minuta utakmice zabio četiri gola i još dvaput zatresao okvir vrata. U 10. minuti Moro je s 30-tak metara zatresao gredu, a 14. minuti Dinamo je poveo. Petković je osvojio loptu, dodao do Luke Ivanušeca koji se prošetao kroz obranu Rijeke i “probio” vratara Prskala. U 16. minuti Petković je pogodio vratnicu, a dvije minute kasnije Mislav Oršić na dodavanje Kadziora povećava na 2-0. “Atomski početak” Dinama u prvih 20 minuta zaokružio je Petar Stojanović nakon precizne i atraktivne akcije Zagrepčana. Ni tu nije bio kraj, u 26. minuti Petković proigrava Oršića, koji izlazi sam ispred Prskala i Dinamo vodi s 4-0.

U drugom dijelu Rijeka je željela zabiti makar počasni gol i to im je skoro uspjelo u 65. minuti kada je Lončar prebacio Livakovića, a s gol-crte Leovac spašava pogodak. U 70. minuti Zagrepčani dolaze i do petog gola, a Oršić do “hat-tricka” kada je iz blizine u mrežu pospremio ubačaj Stojanovića.

Dinamo vodi s 34 boda ispred Hajduka (30), dok je Rijeka ostala peta s 22 boda.