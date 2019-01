JEDAN OD NAJBOLJIH IGRAČA POZDRAVIO ODLUKU IZBORNIKA: ‘Mislim da je to bilo pametno’

Dvoboj sa Španjolskom odlučivat će o prvom mjestu i bodovima koje će se prenositi u sljedeći krug natjecanja.

Hrvatski rukometaši uvjerljivo su pobijedili Makedoniju s 31-22 (16-11) u utakmici 3. kola skupine B Svjetskog prvenstva te su izborili drugi krug natjecanja u koji će ući s najmanje dva boda. Lino Červar bio je prisiljen ovu utakmicu odigrati bez Luke Cindrića.

OTKRIVENO ZAŠTO NIJE IGRAO LUKA CINDRIĆ: Je li ovo pravi razlog ili iza svega stoji svađa s izbornikom Červarom?

“Šta da vam kažem. Duvnjak i Karačić prije svih su odigrali sjajno, i Stepančić je bio na vrhunskoj razini. Već duže vrijeme imam problema s ozljedama. Dogovorio sam s trenerom i strukom da ću sjediti na klupi. Da je bilo potrebe ušao bih. Međutim, hvala Bogu nije, svi su bili sjajni. Imamo 16 igrača, ne ovisimo o dvojici, trojici i moram čestitati dečkima na odličnoj utakmici”, rekao je Cindrić za RTL. Potom je malo više progovorio o ozljedi.

Zadnja loža

“Već duže vrijeme mučim muku sa zadnjom ložom, nije ništa strašno. Ali nemam vremena za odmor i potrebna je regeneracija. Zdravlje je najbitnije i protiv Španjolske moramo ući svi na stopostotnoj razini. Mislim da je izbornikova odluka bila pametna i nadam se da ćemo biti spremni za Španjolce i prvo mjesto u grupi”, dodao je.

Odličnu utakmicu odigrao je u ponedjeljak navečer Igor Karačić.

“Znali smo da će biti jako teško jer oni sigurno protiv nas ne mogu igrati šest na šest jer nemaju toliki roster igrača i tu brzinu i pokretljivost. Dobro smo zatvorili, smo im opet dozvolili da nam se približe i to nam se ne smije više događati, no svatko je iskoristio svoju minutažu i u obrani i u napadu. Posebno bih pohvalio Šegu i Stevanovića”, kazao je. Po njemu, krajnji rezultat nije pravi odraz igre te smatra da ona nije tako lako dobivena.

Stalno ‘zecaju’

“Makedonci stalno ‘zecaju’, pogotovo Kiro Lazarov i odlična dva pivota koje on zna razigrati. Bio je tri-četiri-pet-razlike kroz cijelu utakmicu, ali na kraju smo dobili. Imali smo dobru obranu i odlične vratare, tako da smo mogli zabijati kontre i polukontre i to nas je odvelo na velikih devet razlike, no nije bilo lako. Dosta smo se potrošili i treba nam dan odmora. Vidjet ćemo kako će to naš izbornik Lino Červar posložiti protiv Bahreina i hoće li odmarati neke igrače. Nikoga ne smije podcijeniti i moramo dati sve od sebe”, istakno je te je nahvalio vratare.

Prokomentirao pad

“Meni je izgledalo kao da je Šego imao 20-30 obrana. Stvarno je bio fenomenalan. Puno nam to znači u napadu jer možemo onda u napadu potrošiti jednu ili dvije lopte”, poručio je. U nekim trenucima činilo se da su Kauboji pomalo pali.

“Nismo energetski pali, ali izbornik uvijek govori da rezultat diktira tempo. Imamo puno iskusnih igrača koji znaju pogledati na semafor i stati na loptu. Nekad treba jednostavno usporiti i onda na kraju potegnuti kao što smo mi potegnuli”, završio je.