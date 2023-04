BIZARNO / Ronaldo je razotkriven, a isto je radio i Tyson: Jeste li ikad vidjeli ovako nešto u Hrvatskoj?

Nekad najbolji nogometaš svijeta Cristiano Ronaldo lakira nokte, a prije tjedan dana smo i mi pisali o tome. Međutim, ono što se nije znalo dosad je da je istu stvar radio i Mike Tyson. Portugalski majstor objavio je fotografiju na svom Instagram profilu i na njoj se vidi kako u sauni sjedi s nalakiranim noktima na nogama. Primjetili su to i navijači koji su ostali iznenađeni i pitaju se zašto je to napravio?! Nije mu prvi put, jer je i na slici objavljenoj u siječnju, s poznatim MMA borcem, bivšim teškaškim prvakom, odbjeglim Francisom Ngannouom, također imao lak na nogama, doduše samo na palcu. "Da li sam nešto propustio ili svi mi skupa? Da li Ronaldo stvarno lakira nokte?", napisao je jedan od pratitelja na društvenim mrežama kada je vidio fotku. Ubrzo je stiglo i objašnjenje. Njemački "Bild" posvetio je tekst baš tom detalju. "Mnogi poznati sportaši rade to, stavljaju lak kako bi se zaštitili od bakterija i gljivica, posebno ako provode sate i sate u znojnim tenisicama, kopačkama ili općenito obući za sport. Istu stvar radio je i Mike Tyson", stoji u objavi Bilda. Mi vas za kraj pitamo - jeste li ikad vidjeli ovako nešto, ovu čudnu potrebu u Hrvatskoj? Slobodno komentirajte i izrazite svoje mišljenje.