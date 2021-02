Američki teškaš Michael Hunter objavio je prije nekoliko dana na svojim društvenim mrežama kako mu je IBF organizacija naložila da se za mjesto prvog izazivača mora boksati baš protiv Filipa Hrgovića.

Hunter je sada četvrti izazivač na IBF ljestvici i trebao se boriti s drugoplasiranim Charlesom Martinom, ali ovaj je od meča odustao zbog ozljede. Hrgović i Hunter morali su, prema tome, do 26. veljače, odlučiti hoće li ući u ring ili ne.

A upravo se to sada i dogodilo. U petak navečer na Twitteru su se oglasili Hrgovićevi promotori s jasnom porukom da pristaju na meč. Na Instagramu im je oka poruku poslao i sam Hunter. Kasnije je dogovorio i putem Twittera.

Ulog je golem, obojica su mladi i perspektivni, Hrgović ima skor 12-0, Hunter 19-1-1, očekuje se od obojice da budu prvaci i činjenica je da onaj tko pobjedi ide u okršaj s Anthonyjem Joshuom, vlasnikom IBF pojasa. Treći izazivač, Oleksandr Usik nije zainteresiran za IBF titulu i želi onu prestižniju WBO, tako da Huntera i Hrgovića praktički samo taj meč dijeli od napada na pojas teške kategorije.

“Ja sam veći rizik za Hrgovića, nego on za mene. Činjenica je da se nije borio s nekim mog kalibra. Napuhali su ga. Za njega je još prerano. Bilo bi mu bolje da se bori s Martinom Bakoleom, nekim koga sam već pobijedio, ali on je želio mene. Sad mi je na putu. Tko god pobijedi u ovoj borbi, život bi mu se mogao zauvijek promijeniti”, izjavio je Hunter ovog tjedna za Boxing Scene.

Treba napomenuti da datum borbe još nije potvrđen.

IBF ordered Me vs Charles Martin eliminator and he pulled out. That leaves Me vs Hrgovic. Been waiting for this. #BOUNTY

— Michael Hunter ll (@MichaelHunterII) February 23, 2021