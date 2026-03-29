Haas otkrio u kakvom je stanju talentirani Bearman nakon strahovite nesreće
Mladi Oliver Bearaman doživio je tešku nesreću na Velikoj nagradi Japana
Haasov vozač Ollie Bearman doživio je dramatičan kraj utrke na Velikoj nagradi Japana nakon što je u 22. krugu izgubio kontrolu i sletio u barijere na zavoju Spoon Curve.
Incident je odmah izazvao izlazak sigurnosnog automobila, dok je Britanac nakon udara viđen kako se otežano udaljava s bolida, sjeda uz stazu i okružen je redarima prije nego što je prebačen u medicinski centar.
Dobre vijesti stigle su ubrzo: Haas je potvrdio da Bearman nije zadobio prijelome, unatoč ogromnom udaru koji je premašio 50G. Ipak, vozač ima kontuziju desnog koljena i bio je oslobođen obveza za intervjue nakon.
Snimke ponovnog prikaza pokazale su kako je Bearman pokušao prestići Alpinovog Franco Colapinta, koji je u tom trenutku skupljao energiju, no pri ulasku u zavoj izgubio kontrolu. Auto je skliznuo na travu, potom prešao preko staze i udario u barijeru pri brzini od 308 km/h.
„Imali smo ogromnu brzinu zatvaranja prema automobilu ispred, pa je Bearman morao reagirati izbjegavajući kontakt, otišao je na travu i nažalost završio u ogradi. Bilo je zastrašujuće,“ komentirao je za Sky Sports, šef momčadi Haasa, Ayao Komatsu.
Bearman je utrku započeo sa 18. pozicije i u trenutku nesreće borio se za 17. mjesto. Unatoč incidentu, britanski vozač ima sjajan start sezone 2026., s plasmanom na petoj poziciji ukupnog poretka vozača prije Velike nagrade Japana.
POGLEDAJTE VIDEO: Otkrijte start utrke iz drugačije perspektive: Kako su naši komentatori vidjeli početak utrke