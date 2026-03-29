Haas otkrio u kakvom je stanju talentirani Bearman nakon strahovite nesreće

Haasov vozač Ollie Bearman doživio je dramatičan kraj utrke na Velikoj nagradi Japana nakon što je u 22. krugu izgubio kontrolu i sletio u barijere na zavoju Spoon Curve.

Incident je odmah izazvao izlazak sigurnosnog automobila, dok je Britanac nakon udara viđen kako se otežano udaljava s bolida, sjeda uz stazu i okružen je redarima prije nego što je prebačen u medicinski centar.

Dobre vijesti stigle su ubrzo: Haas je potvrdio da Bearman nije zadobio prijelome, unatoč ogromnom udaru koji je premašio 50G. Ipak, vozač ima kontuziju desnog koljena i bio je oslobođen obveza za intervjue nakon.

Snimke ponovnog prikaza pokazale su kako je Bearman pokušao prestići Alpinovog Franco Colapinta, koji je u tom trenutku skupljao energiju, no pri ulasku u zavoj izgubio kontrolu. Auto je skliznuo na travu, potom prešao preko staze i udario u barijeru pri brzini od 308 km/h.

„Imali smo ogromnu brzinu zatvaranja prema automobilu ispred, pa je Bearman morao reagirati izbjegavajući kontakt, otišao je na travu i nažalost završio u ogradi. Bilo je zastrašujuće,“ komentirao je za Sky Sports, šef momčadi Haasa, Ayao Komatsu.

Bearman je utrku započeo sa 18. pozicije i u trenutku nesreće borio se za 17. mjesto. Unatoč incidentu, britanski vozač ima sjajan start sezone 2026., s plasmanom na petoj poziciji ukupnog poretka vozača prije Velike nagrade Japana.

