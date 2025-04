Vitasović nam objasnio što sve možemo očekivati na FNC-u u Ljubljani: 'Kita je stvarno zagrizao'

U subotu je na rasporedu nova borilačka poslastica, FNC 22 u Areni Stožice u Ljubljani. Najbolja MMA organizacija u južnoj Europi stiže u Sloveniju, a event će na svom terenu predvoditi Miran Fabjan 'Slo Rocky' kojega u glavnoj borbi večeri očekuje okršaj s Poljakom Michailom Kitom, Ante Delija će se boriti u meču bez rukavica, a očekuju nas još i brojni drugi spektakularni mečevi.

Za najavu FNC 22 priredbe čuli smo se s proslavljenim hrvatskim borcem i FNC-ovim prvakom u teškoj kategoriji Ivanom Vitasovićem.

Spektakularni FNC 22 event 12. travnja iz Arene Stožice

"Mislim da je fight card izuzetno dobar", rekao je Vitasović na startu pa krenuo analizirati borbe.

"Prvo, Fabjan i Kita. Očekujem pobjedu Mirana, naravno nokautom u prvoj rundi, ali ne bih se iznenadio ako to ode u drugu rundu jer vidim da je Kita stvarno zagrizao. Vidimo iz prethodnih borbi da je stvarno srčan i dobar borac. Ali, naravno, Miranov nokaut u prvoj rundi. Onda imamo Antu Deliju i De Castra - mislim da će to Delija riješiti u prvoj rundi nekim 'ground and poundom'. Rušit će ga dolje i završiti, mislim da je to Antino najjače oružje."

"Tu je i meč između Antuna Račića i Francisca Barria 'Croate'. to je borba koja me zaima i šanse su 50-50. To je sudar stilova, Račić kao udarač i hrvač, dok je 'Croata' više hrvač koji zna umrtviti igru, nevjerojatne kondicije. možda blaga prednost 'Croati', ali i ako ode na drugu stranu... Ne znam."

Potom je analizirao okršaj Tomislava Sičaje i Cipranina Simeona Karslidisa te Andresa Ramosa i Valerija Atanasova.

"Naravno, navijamo za Sičaju, a za Cipranina ne bih znao. Naravno, tu imamo i našeg Ramosa, to će biti slično. Prva ili druga runda, Ramos pobjeđuje nakon hrvanja i nakon što ga izbaca par puta. mislim da će završiti u 'ground and poundu'.

Analizirao je i drugi bare knuckle meč, u kojemu će se Alexandre Ribeiro boriti protiv Bojana Kosnedara 'Želve'

"Riberiro je uletio kao zamjena, ali navijamo za 'Želvu', baš je prava njuška i uvijek ću navijati za njega."

Jedna borba koja privlači veliku borbu je i ona između Slovenca Jakoba Nedoha i Toma Breesea.

"To je nevjerojatna borba koju je FNC omogućio. Naravno, navijamo za Nedoha. Breese je bio UFC-ov borac koji je prošli meč završio nokautiran. Da li mu je ovo prerano za vratiti se? on je prihvatio ovu borbu, ali mislim da Nedoh ima dovoljno brze i jake ruke da ga završi. Kad će borba završiti, to ne znam jer Nedoh dolazi iz dva poraza, ali mislim da ima sve kvalitete da pobijedi.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL Ivan Vitasović

Na kraju nam je Vitasović, iza kojega je gadna ozljeda, otkrio koji su njegovi planovi.

"Ja se super osjećam i u dvorani sam. Rehabilitacija nakon operacije koljena je prošla i nadam se što bržem povratku na borilište. Nadam se kroz dva do tri mjeseca. Ne znam hoće li biti tada, ali koljeno je dobro, već sam pomagao u sparinzima, pripreme sam odradio s njima. Još malo ću testirati kočljeno i vidjet ćemo koje ponude dođu pa ćemo odlučiti što i kako dalje", zaključio je Vitasović.

