Brat slovenske MMA legende ide u rat: 'Ovaj put Đurđev neće imati šanse'

Slovenski borac Rok Krušič, brat poznatog MMA veterana Lemmyja Krušiča, ponovno će ući u FNC kavez – ovoga puta na FNC 25 priredbi u Varaždinu. Njegov protivnik bit će Nikola Đurđev, borac koji mu je ranije nanio jedini poraz nakon povratka u oktogon.

“Nakon meča u Mariboru pitali ste me koga želim za idućeg protivnika. Rekao sam da nemam posebnih želja, ali ako mogu birati to bi bio Nikola Đurđev. On mi je nanio jedini poraz, a FNC je to prepoznao i ponudio mi revanš. Prihvatio sam bez razmišljanja,” rekao je Krušič.

Rok ističe kako je iz prvog okršaja izvukao vrijedne lekcije:

“U Mariboru sam dobro branio njegove napade i znao sam da mogu preokrenuti meč, ali izgubio sam fokus u ground and poundu. Sad imam priliku ispraviti greške. Radimo na svemu, posebno na obrani njegovog buggy chokea koji je jedna od najubojitih stvari u MMA-u, znamo što sprema i ovaj put smo spremni odgovoriti.”

Krušič trenira intenzivno, uz podršku brata Lemmyja, slovenskog MMA pionira.

“Trenira se i po tri puta dnevno. Lemmy i ja smo nakon prošle borbe bili razočarani jer smo vidjeli put do pobjede. Sada imamo novu priliku. On me stalno gura naprijed, a ja se nadam da će se i sam još jednom vratiti u kavez. Vidim tu iskru u njegovim očima.”

Rok je prokomentirao i razvoj MMA scene u Sloveniji:

“Publika raste, MMA sve više ulazi među ljude. Još je Maribor imao smanjenu posjećenost jer su se igrali važni košarkaški i hokejaški susreti, ali to se mijenja. Uvjeren sam da ćemo uskoro imati slovenske šampione.”

Rok Krušič tako će u Varaždinu tražiti osvetu i potvrdu svog napretka, a borba protiv Đurđeva već je najavljena kao jedan od najzanimljivijih duela večeri FNC 25 eventa.

