Novi FNC video zapalio regiju: Predstavljen meč Bojković - Desmae, a hype ide u nebo

Tjedan je velike FNC-ove priredbe, a FNC 25 po prvi put stiže u Varaždin. Arena Varaždin, dvorana izgrađena uoči SP-a 2009., ugostit će jednu od najjačih postava koje je organizacija složila ove godine. Predvode je teškaši Martin Batur i Michal Kita, dok se na ostatku programa nižu mečevi koji bi bez problema mogli nositi status glavne borbe. Spektakularni FNC 25 event ekskluzivno gledajte 29. studenog na platformi VOYO

Najviše pažnje ipak privlači povratak Marka Bojkovića. Nakon teškog poraza od Miloša Janičića i radikalnih promjena u pristupu, Bojković ulazi u novu fazu karijere i to protiv izrazito zahtjevnog suparnika. Belgijski veteran Donovan Desmae, čovjek s gotovo 30 profesionalnih borbi u uglednim europskim organizacijama, predstavlja najopasniji ispit dosad.

Uoči spektakla objavljena je i nova epizoda “FNC Origins”, ovog puta fokusirana upravo na Bojkovića i Desmaea, dok borilačka zajednica s nestrpljenjem broji dane do početka priredbe. Video je oduševio sve MMA fanove diljem regije.

Tim povodom razgovarali smo s čelnim čovjekom FNC-a, Draženom Forgačem, o očekivanjima, planovima i svemu što nas čeka u Varaždinu.

