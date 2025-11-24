Sitno brojimo do varaždinskog spektakla: Ovo su ključna pitanja pred event

Nakon što su se spustili zastori na spektakularnu priredbu u zagrebačkoj Areni, najjača regionalna MMA organizacija ne staje s radom. FNC otvara novo poglavlje svoje uspješne priče i po prvi put u povijesti dolazi u barokni grad na sjeveru Hrvatske. U subotu, 29. studenog 2025., Arena Varaždin postat će poprište borilačkog spektakla FNC 25, donoseći večer ispunjenu adrenalinom, vrhunskom produkcijom i mečevima koji će definirati karijere nekih od najboljih boraca regije i Europe.

S početkom u 18:30 sati, publika uz rijeku Dravu imat će priliku svjedočiti programu od čak deset MMA borbi. Dolazak FNC-a u Varaždin nije samo sportski događaj, već potvrda širenja utjecaja organizacije koja iz priredbe u priredbu podiže ljestvicu kvalitete, kako u borilačkom, tako i u produkcijskom smislu.

Glavne borbe

Domaća uzdanica, Martin Batur, vraća se u kavez nakon teškog razdoblja. Zadranin je ranije ove godine na priredbi FNC 21 doživio neugodnu ozljedu koljena pred svojim navijačima, što ga je privremeno udaljilo od natjecanja. Sada, potpuno oporavljen i motiviraniji nego ikad, Batur želi isprati gorak okus tog poraza i dokazati da i dalje pripada samom vrhu teške kategorije u regiji.

Zadatak mu neće biti nimalo lak. S druge strane kaveza stajat će poljska legenda, Michal "Masakra" Kita. Riječ je o veteranu s gotovo 40 profesionalnih mečeva, borcu koji je dijelio kavez s nekim od najopasnijih imena europske scene. Kita u Varaždin ne dolazi kao turist; njegovo iskustvo i nokauterska moć predstavljaju ozbiljnu prijetnju za Batura, a ovaj meč s pravom nosi epitet "main eventa".

Možda i najveću pažnju regionalne javnosti privlači povratak jedne od najvećih mladih zvijezda organizacije. Marko "The Skull Crusher" Bojković vraća se u akciju nakon prvog poraza u karijeri, kojeg je doživio pred beogradskom publikom. Za mladog borca, koji je do tada bio neporažen, ovo je ključni trenutak u karijeri i pravi ispit psihe.

Bojkovićev protivnik bit će iskusni belgijski borac i veteran KSW-a, Donovan "Vegas" Desmae. Desmae je poznat kao čvrst i tehnički potkovan borac koji je navikao na velike pozornice, stoga će Bojković morati pokazati svoju najbolju verziju ako želi vratiti pobjednički niz.

Uzbudljivo će biti i u borbi za pojas velter kategorije. Aktualni prvak, Poljak Kamil Kraska, po prvi će put braniti svoju titulu. Njegov izazivač je opasni brazilski borac Igor "Jacare" Cavalcanti, koji u FNC dolazi s reputacijom beskompromisnog finišera. Ovaj sraz stilova garantira vatromet, a Kraska će morati opravdati status prvaka protiv gladnog izazivača koji želi odnijeti pojas u Brazil.

Ključna pitanja za varaždinski event

Svega pet dana prije eventa, atmosfera u Varaždinu i okolici dostiže vrenje. Glavne teme razgovora u borilačkim krugovima vrte se oko pitanja: Može li se Batur vratiti na pobjedničke staze nakon teške ozljede? Kako će Bojković reagirati pod pritiskom nakon prvog poraza? Hoće li Kraska zadržati pojas?

Interes publike je ogroman. Ulaznice se prodaju velikom brzinom. FNC je izgradio reputaciju promocije koja ne nudi samo borbe, već kompletan doživljaj – od ulazaka boraca, preko svjetlosnih efekata, do vrhunskih video najava.

Za one koji ne mogu prisustvovati spektaklu u Areni Varaždin, prijenos će biti osiguran putem VOYO platforme.

Najbolja godina za FNC organizaciju kulminirat će varaždinskom priredbom, a potom sljedeće godine slijedi pohod na Europu!

