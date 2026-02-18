FREEMAIL
NOVA LUDNICA /

FNC u Slavonskom Brodu rasprodan: Čeka nas fantastični MMA vatromet

FNC u Slavonskom Brodu rasprodan: Čeka nas fantastični MMA vatromet
Foto: FNC

Prijenos uživo bit će dostupan isključivo na Voyo u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, BiH, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji

18.2.2026.
14:59
Sportski.net
FNC
Nakon fantastične priredbe u Munchenu, FNC se okreće domaćem terenu i najavljuje uzbudljiv program u Slavonskom Brodu, u dvorani Vijuš. 

Masovna euforija raste još više jer je FNC 28 - rasprodan! 

"Ulaznice za FNC 28 su službeno RASPRODANE. Prijenos uživo bit će dostupan isključivo na Voyo u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, BiH, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji", objavili su iz najjače i najbrže rastuće MMA organizacije. 

Za FNC 28 već su objavljena i neka od imena koja će nastupiti, a publika će ponovno gledati jednog od najperspektivnijih boraca Marka Bojkovića, koji se vraća u kavez nakon dva uzastopna poraza. Na eventu će nastupiti i poznati teškaš Martin Batur, kao i niz drugih hrvatskih boraca: Tiriel Luka Abramović, Fran Luka Đurić te Marko Ančić.

Pažnju privlači okršaj Luke “Tiriela” Abramovića i Argentinca Lucasa Alsine u poluteškoj kategoriji (93 kg). Borac zagrebačkog American Top Teama iza sebe ima tri nastupa i tri pobjede, sve prekidom u prvoj rundi. Time se nametnuo kao jedno od najopasnijih mladih imena divizije i veliki talent hrvatske MMA scene.

Nema sumnje, publiku očekuje pravi vatromet od samog početka! 

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

Fnc 28Fnc
