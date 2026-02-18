FNC u Slavonskom Brodu rasprodan: Čeka nas fantastični MMA vatromet

Nakon fantastične priredbe u Munchenu, FNC se okreće domaćem terenu i najavljuje uzbudljiv program u Slavonskom Brodu, u dvorani Vijuš.

Masovna euforija raste još više jer je FNC 28 - rasprodan!

"Ulaznice za FNC 28 su službeno RASPRODANE. Prijenos uživo bit će dostupan isključivo na Voyo u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, BiH, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji", objavili su iz najjače i najbrže rastuće MMA organizacije.

Za FNC 28 već su objavljena i neka od imena koja će nastupiti, a publika će ponovno gledati jednog od najperspektivnijih boraca Marka Bojkovića, koji se vraća u kavez nakon dva uzastopna poraza. Na eventu će nastupiti i poznati teškaš Martin Batur, kao i niz drugih hrvatskih boraca: Tiriel Luka Abramović, Fran Luka Đurić te Marko Ančić.

Pažnju privlači okršaj Luke “Tiriela” Abramovića i Argentinca Lucasa Alsine u poluteškoj kategoriji (93 kg). Borac zagrebačkog American Top Teama iza sebe ima tri nastupa i tri pobjede, sve prekidom u prvoj rundi. Time se nametnuo kao jedno od najopasnijih mladih imena divizije i veliki talent hrvatske MMA scene.

Nema sumnje, publiku očekuje pravi vatromet od samog početka!

