FNC sprema pravu borilačku poslasticu, no jedan će okršaj nedostajati: 'Morat ćeš malo sačekati'

Fanovi slobodne borbe s nestrpljenjem iščekuju FNC 23, veliki događaj koji će se održati 24. svibnja u Beogradu. Organizatori su posljednjih dana objavili niz atraktivnih okršaja, a lista sudionika postaje sve snažnija kako se približavamo terminu priredbe.

Večer će predvoditi dvoboj teškaša između Darka Stošića i Hatefa Moeila dok je još jedan meč koji privlači pozornost borba između Marka Bojkovića i Miloša Janičića, okršaj koji se već dugo priželjkuje. Među potvrđenim nastupima su i povratak Tomislava Spahovića te angažman Stefana Negucića, čime je spektatkl apsolutno zajamčen.

Poseban interes izaziva borba za naslov u srednjoj kategoriji – aktualni prvak Đani Barbir imat će zadatak obraniti pojas protiv iskusnog Poljaka Piotra Strusa, što jamči još jedan vatreni okršaj večeri.

Dok dio borbi još čeka konačnu potvrdu, pojedine najave su nažalost ostale bez realizacije. Jedna od njih bila je potencijalni susret između Filipa “Nitra” Pejića i srpskog borca Aleksandra Jankovića, člana Fight Company tima. Iako je taj meč dugo tinjao u pozadini, s verbalnim dogovorom koji seže još u studeni prošle godine, do njegove službene najave ipak nije došlo.

Janković je tada putem društvenih mreža javno pozvao Pejića na obračun, a njihova međusobna komunikacija ubrzo je dovela do dogovora o borbi koja je prvotno bila planirana za događaj u Zadru, no tada je Pejić morao odustati iz privatnih razloga. Plan je bio da se sve nadoknadi u Beogradu, no izgleda da ćemo na taj dvoboj ipak još morati pričekati.

Pejić se danas oglasio putem Instagrama i objavio fotografiju s longetom na desnoj ruci, uz koju je poslao poruku svom potencijalnom protivniku:

"Brzo sam nazad, Jankoviću. Morat ćeš još malo sačekati da proživiš divno iskustvo koje ja priuštim u kavezu."

S obzirom na trenutnu situaciju, teško je reći hoće li se ovaj meč realizirati uskoro, ali s obzirom na tenzije i očekivanja, gotovo je sigurno da će se njih dvojica jednog dana ipak sresti – kad Pejić ponovno bude spreman za akciju.