Večeras se u Beogradu održava FNC 23: Evo gdje možete gledati najveću priredbu godine

FNC 23 vraća se u Beograd. Spektakularni FNC 23event održat će se u Beogradskoj areni u subotu 24. svibnja! Treći ovogodišnji FNC 23 može se gledati na platformi VOYO od 19.30. Ljudi iz FNC-a ovaj su event prozvali najvećim ikad.

SPEKTAKULARNI FNC 23 IZ BEOGRADA GLEDAJTE NA VOYO PLATFORMI U SUBOTU OD 19.30!

U glavnoj borbi večeri Miran 'Slo Rocky' Fabjan suočit će se s opasnim Hatefom Moeilom u velikom teškaškom okršaju. Fabjan je opet, po tko zna koji put, 'spasio' event i uletio umjesto srpske MMA legende Darka Stošića koji nikako nije uspio izliječiti ozljedu. Ali, bez obzira na izostanak legende, zamjena je i više nego dobra.

Sunaslovna borba večeri donosi okršaj Marka Bojković i Miloša Janičićau borbi koja nosi titulu ponosa. Dugo se kuhala ova borba, a zavrzlame koji stoje između ova dva borca su i više nego poznata cijelom Balkanu. Sve će se riješiti u kavezu. Hoće li ovo biti otvoreni put Bojkoviću prema UFC-u ili će se Janičić vratiti na pobjedničke staze, ostaje nam da vidimo.

Foto: Petar Kleščić

Jučer na službenom vaganju definitivno nije nedostajalo tenzija između dva borca kao ni na službenoj press konferenciji u četvrtak. Tenzije između ovih boraca traju još otkako je Janičić u javnost pustio videe na kojima njih dvojica spariraju te se Janičić čini kao dominantniji borac. Jučer je ponovno zaiskrilo kada je na vaganju Bojkoviću zviždala njegova nominalno domaća publika.

On je to ovako komentirao: "Dolazite ovdje, svađate me s mojim narodom, ali svakako, iako sam bijesan na svoj narod jer sam vidio ljude iz Srbije da navijaju za Janičića isključivo iz ljubomore prema meni. Tako da se više ne borim u Srbiji, nema šanse. Više nema slika sa mnom, gotovo je."

Na FNC 23 gledat ćemo ukupno deset borbi, a iako su priredbu obilježila brojna otkazivanja, fight card je i dalje doista impresivan. Gledat ćemo tako borce poput Bojkovića, Andija Vrtačića, Mirana Fabjana, Aleksandra Ilića, Vase Bakočevića...

Svakako ne propustite spektakularni FNC event od 19:30 na platformi VOYO, a glavna borba očekuje se oko 22:30.

