Marku Bojkoviću nisu dobro sjeli zvižduci u petak navečer na vaganju uoči subotnjeg spektakularnog FNC 23 eventa u Areni Beograd. Bojković, najtalentiraniji MMA borac na Balkanu, UFC prospekt prema riječima mnogih, poludio je na dio publike koji su skloniji njegovom mrskom suparniku Milošu Janičiću. U razgovoru s Vehmirom Džakmićem, reporterom Net.hr-a koji prati FNC 23 u Beogradu, najavio je kako se više neće boriti u Srbiji.

Mare, kako si nakon vaganja?

"Super, ako ovih 20 plaćenika koji su došli ovdje za dnevnicu od 10 eura, navijaju za Janičića i dižu tenzije, misle da su me poremetili. Eto, dobili su jednu flašu u glavu, ali srećom nisu dobili još nešto. Da su me pustili, otišao bi tamo i pobio bi ih sve. Zato što to ne volim. Dolazite ovdje, svađate me s mojim narodom, ali svakako, iako sam bijesan na svoj narod jer sam vidio ljude iz Srbije da navijaju za Janičića isključivo iz ljubomore prema meni. Tako da se više ne borim u Srbiji, nema šanse. Više nema slika samnom, gotovo je. Ovo sad što ste pokazali, ja sam, znači, iskulirao. Mogao sam ići u UFC, ali došao sam se boriti i odraditi još jedan meč u Beogradu za sve vas. Prihvatio sam ovog majmuna da radim s njim meč, kako bi vam napravio šou. I da mi ovako to vratite. Super, nisam nikad živio od podrške ljudi, a opet, nije dobro da ti dođe dečko iz druge zemlje i da ovakvu podršku dobije, a ja negativu. Samo vi navijajte za vašeg Janičića, slikajte s vašim Janičićem, poslije subote on ide u zaborav, a mene ćete gledati jedino na malim ekranima. Veliki pozdrav za sve vas".

Vjerujem da to nije stav većine navijača...

"Ne znam, ja vidim svi pričaju o tome, a ja vjerujem i sutra da će Arena Beograd navijati za njega. Super, samo vi navijajte za svog Janičića, samo jako."

To će ti biti dodatni motiv?

"Tako je. Samo jako, samo jako. Uvijek su navijali protiv šampiona i OK, ali brate opet, ovo je moja zemlja. Super, samo vi cijepajte, navijajte za vašeg Janičića, mene više nećete vidjeti", zaključio je Marko Bojković.

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Bojković poludio na neočekivanu 'zasjedu' u svom Beogradu

