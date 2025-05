Barbir nam je potvrdio nagađanja! 'Da, na korak sam do UFC-a, jednu stvar nisam očekivao'

Brojni FNC fanovi ostali su razočarani jer Đani Barbir neće nastupiti na najvećem FNC-ovom eventu do sada, onom u Beogradu. Ipak, na njegovo mjesto uletio je Andi Vrtačić, a što se tiče talentiranog Pločanina postoji velika vjerojatnost da ga više nećemo vidjeti u FNC-ovom oktogonu. Razlog je jasan, a to je vrh MMA svijeta - UFC. U razgovoru za Net.hr otkrio nam je kako je došlo do 'otkaza' Beograda i ostvarenja njegovog dječačkog sna.

"Cijelo vrijeme sam vukao ozljedu, od sredine kampa. Visilo je u zraku, trebam li se boriti ili ne… Htio sam se boriti pa sam nekako prolazio kroz pripreme, ali od kada je krenulo skidanje kilograma dobio sam staff infekciju na četiri mjesta. Imao sam ogromnu temperaturu danima i nisam bio u stanju izaći iz kuće. Forma mi se uništila, još se oporavljam. Nije imalo smisla. Praktični nije bilo moguće da se pojavim na borbi. Bilo bi neodgovorno prema trenerima i svima koji su uz mene da sam nastupio u Beogradu", rekao je Đani. Srećom uz ozljedu i infekciju, stigla je i dobvra vijest.

"Sve se događa s nekim razlogom. Ozljeda i infekcija su dobile neki smisao. Zapravo je sve ispalo dosta jednostavno, menadžer mi je rekao da sam upao na "Dana White‘s Contender Series", ja sam rekao da - to je to! Nisam očekivao da će tako brzo doći taj poziv, ali očito je došlo to vrijeme. Nisam se ni sekunde premišljao trebam li to prihvatiti", kaže nam Đani pa nastavlja o samom Dana White‘s Contender Seriesu koji će uskoro objaviti i sve detalje oko termina borbe i protivnika.

"Najvažnije je pobijediti borbu. Dana White je u prvim redovima i on odlučuje hoće li te potpisati. Nekada nije dovoljno samo pobijediti, već i u pravom svjetlu se prikazati čelnom čovjek najjače svjetske organizacije. Mnogi koji su pobijedili na kraju nisu bili potpisani, performans je ključ! Borba je uvijek borba, tko god sjedio ispred kaveza, bio to Dana White ili Dražen Forgač. Ne želim da zvuči bahato, ali moj je fokus samo na tome da izborim UFC", jasan je Barbir. Objasnio nam je i kako će izgledati pripreme te gdje će se spremati za meč života.

"Kreću opasne pripreme tijekom ljeta. Imam sve super posloženo. Spremat ću se u ATT-u Zagreb, dolazit će mi i menadžer Ivan Dijaković koji će mi omogućiti i sparing partnere za ovaj meč, Luka Jelčić mi je glavni trener", odgovorio nam je Đani pa se vratio na spektakularni FNC 23 u Beogradu.

"Žao mi je što se ne borim u Beogradu. Spremao sam se, očekuješ borbu i na kraju ništa od toga. Tako je, kako je. Ali nema kukanja, već sam se prebacio na sljedeći meč. Andi je uletio umjesto mene i mislim da će Andi pobijediti jer mu jako stilski odgovara. Piotr je tempaš, ne ide na završetke, stand up borac, jedino da pokuša srušiti Andija, ali Trojanac je i tu pokazao da ima dobru obranu", zaključio je Đani.

