Arhitektonsko čudo postaje arena borbe! FNC 29 u Stožicama: Ovdje ćemo dobiti nove/stare prvake

Ljubljana će 11. travnja 2026. postati središte regionalne borilačke scene, a epicentar zbivanja bit će Arena Stožice. Ovaj moderni hram sporta i zabave, odabran za kulisu dugoočekivanog FNC 29 spektakla i borbe za pojas između Mateja Batinića i slovenskog junaka Jakoba Nedoha, predstavlja mnogo više od obične dvorane. To je simbol suvremene Ljubljane, mjesto gdje se ispisuju sportske i kulturne povijesti.

Hram sporta i kulture

Otvorena u kolovozu 2010. godine košarkaškom utakmicom između Slovenije i Španjolske, Arena Stožice brzo se etablirala kao ključna točka na mapi velikih europskih događanja. Kao dio prostranog Sportskog parka Stožice, koji dijeli sa susjednim nogometnim stadionom, ova multifunkcionalna dvorana dom je košarkaškog kluba Cedevita Olimpija i rukometnog kluba Krim Mercator.

Spektakularni FNC 29 iz Arene Stožice pratite na platformi Voyo!

Njezin parket i tribine svjedočili su nekim od najvećih sportskih natjecanja, uključujući završnicu EuroBasketa 2013. i Europsko prvenstvo u rukometu za žene 2022. godine. Ipak, njezina prilagodljivost omogućuje joj da se iz sportske arene transformira u koncertnu dvoranu svjetske klase. U njoj su nastupale glazbene legende poput Rammsteina, Andree Bocellija, Stinga i Michaela Bubléa, potvrđujući njezin status vrhunskog prostora za zabavu.

Arhitektura koja oduzima dah

Projektirana od strane renomiranog slovenskog arhitektonskog biroa Sadar + Vuga, Arena Stožice istinski je arhitektonski biser. Njezin vanjski izgled definiran je upečatljivom kupolom u obliku školjke, čiji se nabori otvaraju prema parku koji okružuje kompleks. Površina objekta od 14.164 četvorna metra inteligentno je uklopljena u okoliš, a cijeli kompleks postao je novi vizualni simbol sjevernog dijela Ljubljane.

Unutrašnjost je jednako impresivna. Tribine su podijeljene na tri razine: zeleni, VIP i crveni prsten. Pozicionirane su tako da gledateljima osiguravaju maksimalnu blizinu i savršen pogled na događanja. S kapacitetom od oko 12.500 sjedećih mjesta za sportske događaje i do 14.500 za koncerte, Stožice su najveća i najmodernija dvorana u Sloveniji.

Vrhunska opremljenost za najveće spektakle

Ispod tribina krije se kompleksna infrastruktura s više od 200 prostorija, uključujući svlačionice, urede, teretanu, medijski centar i sobu za doping kontrolu. Dvorana je opremljena sa 124 reflektora kojima se može pojedinačno upravljati, dok 49 VIP loža i ekskluzivni "Super VIP" prostor nude vrhunski komfor. Uz glavnu dvoranu, postoji i manja dvorana za zagrijavanje, koja služi za treninge i manje događaje.

Kombinacija impresivnog kapaciteta, vrhunske tehnologije i jedinstvenog dizajna čini Arenu Stožice idealnom pozornicom za produkcijski zahtjevan događaj kao što je FNC. Za borce i tisuće obožavatelja koji će se okupiti u travnju 2026., ova dvorana jamči iskustvo koje će se dugo pamtiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon četiri godine FNC se vratio u Slavoniju i to u Slavonski Brod