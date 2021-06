U odlučujućoj utakmici za plasman u nokaut fazu Europskog nogometnog prvenstva Španjolska je u Sevilli svladala Slovačku s uvjerljivih 5-0 (2-0), što je 'furiji' donijelo 'samo' drugo mjesto u skupini E i dvoboj protiv Hrvatske u osmini finala 28. lipnja u Kopenhagenu.

Španjolska je povela nesretnim i nespretnim autogolom slovačkog vratara Martina Dubravke u 30. minuti. Do drugog pogotka Španjolska je stigla u trećoj minuti sučevog dodatka u prvom dijelu, a svoj prvi pogodak za 'furiju' postigao je stoper Aymeric Laporte. U drugom poluvremenu Sarabia je povećao prednost domaćih na 3-0 u 56. minuti, a u 67. minuti je asistirao Ferranu Torresu za 4-0. Peti pogodak posljedica je još jednog autogola Slovaka, kad je Juraj Kucka poslao loptu u mrežu nakon udarca Paua Torresa.

"Čeka nas jedan od najtežih mogućih protivnika. Bilo bi lakše sa Šveđanima, ali što je tu je. Španjolska je danas pokazala kvalitetu s ovih 5:0. Mlada, brza, energična momčad. Njihova se igČeka nas jedan od najvećih protivnika u ovom dijelu natjecanja, sa Šveđanima bi bilo kud i kamo lakše, ali što je, tu je. Španjolska je danas protiv Slovačke pokazala svoju kvalitetu, pobijedivši 5:0. Riječ je o mladoj, brzoj i energičnoj momčadi, čija se igra bazira na visokom presingu, na puno kombinatorike i ulazaka u prazan prostor. Morat ćemo biti jako dobri da im se suprotstavimo, ali imamo mi svojih kvaliteta pa neće ni njima biti lako. Bit će to utakmica velikog naboja i pritiska, ali možemo igrati sa Španjolcima. To smo, uostalom, i dokazali u drugoj međusobnoj utakmici Lige nacija. Međutim, to je sad sasvim druga momčad, s puno mladih igrača. U prvim dvjema utakmicama na Euru odigrali su neodlučno, ali bili su puno bolji od svojih protivnika, stvorili puno prilika. Morat ćemo imati kontrolu lopte, pokušati nametnuti svoj stil igre i napasti ih", kazao je izbornik Zlatko Dalić.

"Veliki nam je dobitak da ćemo imati naše navijače. Mi želimo svoj put nastaviti dalje. Znamo da će doći jako puno navijača da zajedno pokušamo pobijediti Španjolce", završio je.