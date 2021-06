U odlučujućoj utakmici za plasman u nokaut fazu Europskog nogometnog prvenstva Španjolska je u Sevilli svladala Slovačku s uvjerljivih 5-0 (2-0), što je 'furiji' donijelo 'samo' drugo mjesto u skupini E i dvoboj protiv Hrvatske u osmini finala 28. lipnja u Kopenhagenu.

Španjolska je povela nesretnim i nespretnim autogolom slovačkog vratara Martina Dubravke u 30. minuti. Do drugog pogotka Španjolska je stigla u trećoj minuti sučevog dodatka u prvom dijelu, a svoj prvi pogodak za 'furiju' postigao je stoper Aymeric Laporte. U drugom poluvremenu Sarabia je povećao prednost domaćih na 3-0 u 56. minuti, a u 67. minuti je asistirao Ferranu Torresu za 4-0. Peti pogodak posljedica je još jednog autogola Slovaka, kad je Juraj Kucka poslao loptu u mrežu nakon udarca Paua Torresa.

Brojne izmjene

Za utakmicu odluke španjolski izbornik Luis Enrique napravio je četiri izmjene u sastavu. U vezni red se iz samoizolacije vratio kapetan Sergio Busquets umjesto Rodrija, na desnom boku je priliku dobio Cesar Azpilicueta umjesto Marcosa Llorentea, u obrani je zaigrao Eric Garcia na poziciji stopera koju je držao Pau Torres, a umjesto Danija Olma mjesto u napadačkom trojcu zauzeo je Pablo Sarabia.

Riječ legendi

"Ne volimo igrati sa Španjolskom, jer oni kroz sve ove godine kad su bili europski i svjetski prvaci, igrali su isti sistem i znaju tako igrati, i kod njih je smjena generacija, nema najboljih, Inieste i Xavija, igrača koji su osvojili sve, ali su i dalje vrlo nezgodna ekipa, drže loptu i maltretiraju te. Treba ti puno koncentracije i puno sreće, što ne znači da Hrvatska ne može s njima, to smo pokazali kroz ove godine. No bit će to jedna fenomenalno teška i jako, jako zanimljiva utakmica", rekao je Robert Prosinečki za HRT.

"Nema razgovora da bi svi izbjegli Španjolsku. Oni su sad Slovačkoj dali pet golova, no u prethodne dvije utakmice imali su gomilu šansi, sjetimo se dva promašena jedanaesterca, njima je sad "procurilo". Jedino, pokazali su da su nervozni kad im ne ide, što više utakmica odmiče oni će biti sve nervozniji", dodao je Igor Cvitanović.

SLOVAČKA - ŠPANJOLSKA 0-5 (0-2)

Sevilla. Stadion: La Cartuja. Sudac: Bjorn Kuipers (Nizozemska).

Strijelci: 0-1 Martin Dubravka (30-ag), 0-2 Aymeric Laporte (45+3), 0-3 Pablo Sarabia (56), 0-4 Ferran Torres (67), 0-5 Juraj Kucka (71-ag)

Žuti kartoni: Duda, Skriniar / Busquets, Alba

Crveni kartoni: -

SLOVAČKA: Dubravka - Pekarik, Šatka, Škriniar, Hubočan - Kucka, Hromada (od 46. Lobotka) - Haraslin (od 69. Suslov), Hamšik (od 90. Benes), Mak (od 69. Weiss) - Duda (od 46. Duriš)

ŠPANJOLSKA: Simon - Azpilicueta (od 77. Oyarzabal), E. Garcia (od 71. P. Torres), Laporte, Alba - Koke, Busquets (od 71. Alcantara), Pedri - Sarabia, Morata (od 66. F. Torres), Moreno (od 77. Traore)