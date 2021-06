Hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon što je u susretu osmine finala u Kopenhagenu pred 25.000 gledatelja nakon produžetaka izgubila od Španjolske s 5:3.

Nakon nevjerojatne drame i brojnih obrata, Furija je nakon produžetaka slomila Vatrene izborivši plasman u četvrtfinale. Bila je to "luda" utakmica u kojoj su Vatreni poveli, Furija je uzvratila s tri gola u nizu, da bi Hrvatska golovima u 85. i 90+2. minuti uspjela izboriti produžetak. Nažalost, u dodatnih pola sata Španjolska je zabila dva gola za konačnih 5:3.

Dan nakon poraza javnosti se obratio izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić i u jednom dijelu konferencije za medije govorio je o tome kako bi njegova momčad mogla izgledati na jesen, odnosno, kako razmišlja o promjeni sustava.

Igra s trojicom iza

"Dosta reprezentacija prelazi na tri natrag i to je neka budućnost, ali treba vidjeti što i kako. Nama je jučer urodilo plodom s dvojicom ofenzivnih igrača na boku i ta je mogućnost otvorena. Kvalifikacije su već 1.rujna i treba porazgovarati i analizirati, pričat ću s Lukom i donijet ćemo zajedničku odluku", rekao je Dalić na presici i time natuknuo da bi Hrvatska mogla najesen zaigrati u 3-5-2 sustavu.

Dalić je već ranije eksperimentirao s 3-5-2 sustavom, ali odmah bi odustajao od tog sistema jer očito on zahtijeva puno više uigravanja i sinkronizacije među igračima, a činjenica je da bi Hrvatska onda morala igrati i znatno drugačiji, puno okomitiji i dinamičniji nogomet. No, protiv Španjolske u završnici pokazalo se koliko ta formacija može biti opasna i efikasna, no pokazalo se u produžecima i koliko ona ima, u ovom trenutku, nedostataka i mana.