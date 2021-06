Hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon što je u susretu osmine finala u Kopenhagenu pred 25.000 gledatelja nakon produžetaka izgubila od Španjolske sa 3:5.

Nakon nevjerojatne drame i brojnih obrata, Furija je nakon produžetaka slomila Vatrene izborivši plasman u četvrtfinale.

Dan nakon poraza pred novinare je stao izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić koji je, između ostalog, rekao kako je mislio da će Rebić eksplodirati na ovoj utakmici te da ga je zato i stavio.

'Znam da sam radio neke greške'

"Uvijek ima grešaka kad se izgubi. Napravili smo pripremu kakvu smo trebali. U izostanku Perišića sam se odlučio na Rebića. Očekivao sam da će on donijeti prevagu, očekivao sam njegovu eksploziju i najbolju utakmicu na turniru. Mislim da smo napravili sve. Uvijek kad izgubimo, mislim da sam mogao nešto drugačije. Greške sam radio i ja to znam", rekao je Dalić.

Rebić je danas pod povećalom zbog toga jer je išao mijenjati kopačke kad je Španjolska zabila prvi pogodak, a igru je napustio u 65. minuti.

"To su greške koje su bizarne i ne događaju se svakome. Protiv Cipra i Malte može se to napraviti, ali protiv Španjolske ne jer oni kažnjavaju sve. Ne znam čemu to mijenjanje kopački u trenutku kad je ostalo još nekoliko minuta do kraja utakmice. Ne znam otkud je voda došla do Gvardiola do tog dijela terena, ali to je to odrastanje. Nismo primili gol iz puno boljih situacija, a onda smo nakon tih grešaka primili golove. Na kraju su se to pokazale kao velike greške", rekao je Dalić na konferenciji za medije.