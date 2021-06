Hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon što je u susretu osmine finala u Kopenhagenu pred 25.000 gledatelja nakon produžetaka izgubila od Španjolske sa 3:5.

Nakon nevjerojatne drame i brojnih obrata, Furija je nakon produžetaka slomila Vatrene izborivši plasman u četvrtfinale.

Dan nakon poraza pred novinare je stao izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.

O jučerašnjoj utakmici: "Izgubili smo utakmicu u produžecima, u prvom smo se dijelu previše umorili trčeći za loptom, a onda smo se vratili u igru. U produžecima smo stvorili dvije velike šanse koje nismo zabili. Nakon toga smo izgubili snagu i nismo se mogli vratiti. Španjolcima čestitam, a našim igračima pohvale za borbu i za sve što su pokazali, pogotovo u drugom dijelu. Pokazali smo jučer da imamo kvalitetu i karakter. Pokazali smo da možemo igrati protiv najboljih momčadi na svijetu. Nema brige za hrvatsku budućnost."

O zamjenama: "Rekao sam da smo mi ušli u zadnjih 20 minuta s trojicom igrača u zadnjoj liniji. U nastavku smo se vratili na četvoricu u obrani. Dobili smo pravo na još jednu zamjenu i poslali smo Vrsaljka na zagrijavanje. Kad smo htjeli zamijeniti, nije došlo do prekida i Vrsaljko je čekao, no u tim se trenucima dogodio gol. Trebali smo tu malo prije reagirati. Oršić je dobio priliku i on nije zakasnio. Zamjene su donijele energiju i to nije bilo zakašnjelo."

'Cilj smo ostvarili'

O taktici: "Uvijek ima pogrešaka kad se izgubi. Napravili smo pripremu kakvu smo trebali. U izostanku Perišića sam se odlučio na Rebića. Očekivao sam da će on donijeti prevagu, očekivao sam njegovu eksploziju i najbolju utakmicu na turniru. Mislim da smo napravili sve. Uvijek kad izgubimo, mislim da sam mogao nešto drugačije. Pogreške sam radio i ja to znam."

O uspješnosti na natjecanju: "Cilj nam je bio da prođemo grupu i to smo ostvarili. Ali to nije bio naš zadnji cilj jer ova reprezentacija može više. Spletom okolnosti, dobili smo Španjolsku od koje smo ispali u produžecima. Imali smo peh jer smo igrali bez Perišića i Lovrena. Siguran sam da ova reprezentacija može više. Tužan sam zbog dečki koji su dali sve od sebe, ali i zbog ljudi koji su došli u Kopenhagen. Ali ponosan sam jer smo se pokazali i ostavili srce na terenu."

Odrastanje

O bizarnim pogreškama Rebića i Gvardiola: "To su pogreške koje su bizarne i ne događaju se svakome. Protiv Cipra i Malte može se to napraviti, ali protiv Španjolske ne jer oni kažnjavaju sve. Ne znam čemu to mijenjanje kopački u trenutku kad je ostalo još nekoliko minuta do kraja utakmice. Ne znam otkud je voda došla do Gvardiola do tog dijela terena, ali to je to odrastanje. Nismo primili gol iz puno boljih situacija, a onda smo nakon tih pogrešaka primili golove. Na kraju su se to pokazale kao velike pogreške."

O budućnosti: "Ja sam svoj cilj ostvario koji je bio zacrtan. Napravit ću veliku analizu svega što se događalo u prošlih godinu dana. Podvući ću crtu, porazgovarati s ljudima u savezu i sa starijim igračima, nisam opterećen, imam ugovor do Svjetskog prvenstva. Pred nama je jedan cilj, a to je plasman u Katar."

'Razgovarat ću s Lukom'

O čemu je pričao s igračima prije produžetaka: "Bili smo svi u euforiji jer smo dali gol u zadnjim minutama. Govorili smo da mi imamo sad prednost i da ćemo se vratiti u 4 u obrani i da nastavimo isto. Imali smo dvije velike prilike Kramarića i Oršića u produžecima. Kad smo primili gol, ta se energija potrošila. Opet je Budimir onda imao šansu, ali nismo uspjeli jer smo se potrošili, pogotovo u prvom dijelu."

O odlasku: "Porazgovarat ću sutra s Lukom pa ćemo vidjeti kako dalje. Nismo stigli puno razgovarati. To su stvari koje treba prespavati. Bilo kako bilo, imamo u rujnu velike utakmice i moramo te stvari što prije riješiti."

O reakcijama Gvardiola i Brekala: "Oni su sve skupa dobro to odradili. Brekalo je igrao odlično, a o Gvardiolu sam sve rekao. Ne mogu im ništa zamjeriti, svaki je dao koliko je mogao."

O španjolskim medijima koji su potencirali sukob: "Sukoba nije bilo kako su Španjolci napisali, nisam stigao s Rebom popričati o tome. Luka mu je ukazao na to, normalno je da je ta reakcija bila. Baš se ta njegova pogreška jako vidjela jer smo primili gol. Nekad možeš takvu stvar napraviti pa ne primiti gol."