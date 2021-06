Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić održao je u subotu konferenciju za medije na kojoj je govorio o remiju s Češkom, odnosno razlozima novog posrtaja reprezentacije te o nadolazećoj i odlučujućoj utakmici sa Škotskom.

Hrvatska je do sada na Euru odigrala dvije utakmice, prvo je poražena od Engleza na Wembleyju s 1:0, a zatim je remizirala na Hampden parku sa Češkom 1:1 i nalazi se na trećem mjestu skupine D s jednom osvojenim bodom. Utakmica sa Škotskom na rasporedu je u utorak, a Hrvatskoj za prolazak dalje treba pobjeda.

Utakmicu s Česima obilježile su dvije sporne sudačke odluke. Prva je bila dosuđivanje jedanaesterca za Češku. Dejan Lovren je skočio i slučajno laktom pogodio Patricka Schicka u glavu, ali bio je to normalan skok samo je Čeh naletio. Lovren mu je raskrvario nos i sudac je uz pomoć VAR-a donio odluku o penalu, a Lovren je još dobio žuti karton.

'Nije mi to jasno'

Dalić je prvo ustvrdio kako to uopće nije bio penal jer Lovren jednostavno tako skače i bilo je slučajno, a onda je kasnije kazao sljedeće.

"Ne komentiram suđenje i ne bavim se time. Zakinuti smo za jedanaesterac 100 posto jer Lovren nije kriv nije imao namjeru, igrač se zabio u njega u skoku, on ne može skočiti s rukama uz tijelo, a sudac je rekao da je igrao neoprezno i svirao je penal. To mi nije jasno", rekao je Dalić.

Zatim je komentirao i to što je sudac svirao kraj 20 sekundi prerano i to kada je Hrvatska imala loptu duboko na polovici Čeha. "I to sviranje kraja, lopta je bila kod nas na njihovih 16 metara i bilo je pola minute do kraja, a on nama svira kraj. Ali, nije sudac razlog zašto nismo pobijedili'', zaključio je Dalić.