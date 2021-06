Hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon što je u susretu osmine finala u Kopenhagenu pred 25.000 gledatelja nakon produžetaka izgubila od Španjolske s 3-5.

Na ovaj susret i na kritike upućene izborniku Zlatku Daliću osvrnuo se legendarni Vahid Halilhodžić.

Ključni promašaj

"Hrvati su imali taj euforični završetak utakmice kada su izjednačili na 3:3. Nakon toga imali su tu meč loptu gdje je ja mislim Kramarić imao izvanrednu priliku. Da je postigao taj gol vjerovano bi utakmica otišla u nekom drugom smjeru. Nakon gola Morate bilo je sve riješeno jer Hrvati više nisu imali snage vratiti se. Nisam gledao utakmicu, samo pri kraju i svi ovi igrači koji su ušli bile su izvanredne izmjene i oni su doprinijeli da se poveća ritam, da imaju veći posjed lopte i da više napadaju", kazao je čuveni Vaha za SportSport.ba i nastavio.

"Na kraju su isto tako Španjolci malo neozbiljno igrali da prime takva dva gola, ali to je nogomet. Zbog toga je jako zanimljiv. Dvije izvanredne utakmice s puno golova što nije baš uobičajeno. Za nogomet je ovo jedna promocija i fina priča posebno nakon jednog kompleksnog perioda nakon pandemije. Nogomet je dobio punu afirmaciju na EP i to je dobro za popularizaciju fudbala. Hrvatima treba čestitati na odličnoj utakmici, a da li su mogli više to je druga priča. To što se kritizira Dalić to je tako kod nas. Svi znaju pametovati nakon utakmice i to je to", poručio je.