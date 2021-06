Utakmica 2. kola skupine D između Engleske i Škotske završila je bez pobjednika. Kako na ljestvici vode Češka i Engleska s po četiri boda, dok Hrvatska i Škotska imaju po bod, to znači da Vatreni moraju slaviti protiv Škotske u posljednjem kolu grupne faze kako bi prošli dalje. Također, u ovoj skupini svi mogu proći dalje.

A ovaj remi mogao bi, inače, biti dobra stvar za Hrvatsku jer to znači da će Engleska gristi protiv Čeha kako bi došli do pobjede i prvog mjesta u skupini.

Što ona bude s većom razlikom ide u korist Hrvatske jer bi onda u slučaju pobjede nad Škotskom, gdje će također morati loviti gol razliku, imati mogućnost završiti na drugom mjestu.

To bi joj dalo priliku da u osmini finala ima na papiru slabijeg suparnika. U tom slučaju igrali bi s drugoplasiranim iz kupine E u kojoj su Španjolska, Poljska, Slovačka i Švedska. Ako Vatreni odu dalje kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane momčadi, u tom slučaju križali s pobjednikom grupe B, C ili E, što ovisi o poretku trećeplasiranih. Favorit skupine B je Belgija, Nizozemska je skupine C, a Španjolska skupine E.

Kao što je poznato, u drugi krug idu prve dvije momčadi iz svake skupine i četiri najbolje trećeplasirane momčadi.

EURO - 2. kolo

SKUPINA D

Hrvatska - Češka 1-1 (Perišić 47 / Schick 37-11m)

Engleska - Škotska 0-0

Ljestvica: