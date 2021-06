Legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki odgovorio je na pitanje gledatelja u HRT-ovoj emisiji posvećenoj Europskom prvenstvu bi li prihvatio ponudu da postane hrvatski izbornik i bi li pokušao vratiti Ivana Rakitića. Naime, Prosinečki je prije nekoliko dana govorio upravo o tome koliko Vatrenima nedostaje Raketa.

"Ivan je počeo kod nas i sigurno je jedna od najvećih šteta što ne igra za reprezentaciju. Mogao je još sigurno dati jako puno. Jesmo li mi svi krivi što je on tako brzo i tako lako otišao? Sigurno da jesmo. Nismo ga ni molili da se vrati. Sasvim lagano smo to pustili. On je rekao da neće više igrati, a mi smo se oprostili od njega. Možda smo trebali napraviti više", rekao je Prosinečki prije nekoliko dana, a u nedjelju je pak dodao:

'Prebrzo ga odbacili'

"Raketa? Već smo pričali da smo ga prerano pustili. Ja sam prvi put i rekao, da smo ga nekako prebrzo odbacili. Rekao je "ne" i mi smo rekli "Ajde dobro, odlazi." Nije da molim i da trebamo moliti tko hoće igrati za Hrvatsku, ali mislim da bi nam sigurno dobro došao".

Rakitić je upisao 106 nastupa i 15 golova za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Bivši dokapetan reprezentacije bio je jedan od ključnih igrača u hrvatskom pohodu do svjetskog srebra 2018. godine kada je realizirao odlučujuće jedanaesterce u pobjedama protiv Danske i Rusije, a od omiljenog dresa oprostio se u rujnu prošle godine.

"Oproštaj od hrvatske reprezentacije mi je najteža odluka u karijeri, ali osjetio sam da je ovo trenutak kada moram prelomiti i donijeti tu odluku. Uživao sam u svakoj utakmici koju sam odigrao za svoju domovinu, a nezaboravni trenuci sa Svjetskog prvenstva ostat će mi među omiljenim uspomenama u životu. Uvjeren sam da i dalje imamo sjajnu momčad koju čeka svijetla budućnost. Svojim prijateljima i suigračima u reprezentaciji želim svu sportsku sreću svijeta u narednim izazovima, a u meni će imati najvećeg navijača", izjavio je Rakitić povodom svog oproštaja.