Mnogi su zazvali ime Ivana Rakitića nakon hrvatskog poraza od Engleske na Europskom prvenstvu. Kako bi bilo da je Raketa bio u kombinacijama za ovaj Euro, nikada nećemo znati, no ta se tema povukla sinoć u HRT-ovoj emisiji Europeo.

Naime, jedan od gledatelja pitao je Roberta Prosinečkog da prokomentira bi li nagovarao Ivana Rakitića da se vrati i odigra još ovo Europsko prvenstvo za Hrvatsku. Prosinečki je odgovorio:

"Ivan je počeo kod nas i sigurno je jedna od najvećih šteta što ne igra za reprezentaciju. Mogao je još sigurno dati jako puno. Jesmo li mi svi krivi što je on tako brzo i tako lako otišao? Sigurno da jesmo. Nismo ga ni molili da se vrati. Sasvim lagano smo to pustili. On je rekao da neće više igrati, a mi smo se oprostili od njega. Možda smo trebali napraviti više", rekao je Prosinečki.

Legenda reprezentacije

Podsjetimo, Ivan Rakitić oprostio se od hrvatske reprezentacije prije godinu dana, kad je prešao iz Barcelone u Sevillu, a kao razlog je naveo da se želi u potpunosti posvetiti igranju za novi-stari klub.

Raketa ostaje upamćen kao legenda Vatrenih i, po nekima, najbolji igrač Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.