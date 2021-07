Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija ispala s Europskog prvenstva, povlači se jedno važno pitanje, a to je ostanak Luke Modrića.

Još se uvijek nije kapetan Vatrenih izjasnio o svom statusu, već je rekao da će razmisliti i donijeti konačnu odluku kad se malo odmori od svega. No španjolski list Marca danas donosi tekst u kojem navodi kako bi u Realu bili sretni da Luka prestane igrati za reprezentaciju Hrvatske.

"Modrić je debitirao za hrvatsku još 2006. godine, kad je imao samo 20 godina. Danas ima 35 i on je neosporni vođa balkanske momčadi koju je vodio do najvećeg uspjeha u povijesti, a to je svjetsko srebro 2018. godine", navodi se u Marcinom tekstu.

Što će napraviti - to nitko ne zna

"Njegova je predanost reprezentaciji neupitna i njegova je namjera bila igrati za Hrvatsku do Svjetskog prvenstva u Kataru. Ali ovaj je slučaj poseban. Ima još ugovor od godinu dana s Realom, a nakon isteka tog ugovora za šest mjeseci je Svjetsko prvenstvo u Kataru. Što će Modrić napraviti u tih šest mjeseci, to nitko ne zna.

Neki ljudi iz Reala tražili su od Modrića da napusti reprezentaciju, ali Luka je oko toga bio jasan. Ne samo da je igrao odlično u Realu, već je održao vrlo visok standard kvalitete igre, predanosti klubu i pružio odlične predstave na terenu“, stoji u tekstu Marce.