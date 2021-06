Srpski MozzartSport detaljno je predstavio nogometnu reprezentaciju Hrvatske uoči večerašnjeg početka Europskog prvenstva utakmicom Turske i Italije u Rimu, na stadionu Olimpico. Hrvatska turnir otvara u nedjelju utakmicom protiv Engleske na Wembleyju od 15 sati.

MozzartSport analizirao kompletnu reprezentaciju Hrvatske

MozzartSport je analizirao kompletan sastav Zlatka Dalića i na kraju se posvetio Bruni Petkoviću. U opširnoj analizi stoji da je Bruno Petković Dalićeva velika kocka. Nadalje, Srbi su uvod posvetili i borbi hrvatskih ultrasa protiv kriminala u hrvatskom nogometu, kao i HNS-a...

"Prije pet godina, reprezentaciju Hrvatske su Hajdukovi navijači ispratili na Euro šokantnim transparentom:

'Sve izgubili dabogda'.

Dvije godine kasnije se nešto slično se dogodilo pred odlazak Hrvatske na Mundijal u Rusiju. Uz precrtano ime LukeModrića.

Hrvatska je na oba natjecanja igrala sjajan nogomet. Na EP u Francuskoj je ispala u osmini finala poslije produžetaka od kasnijih šampiona Portugalaca, dok je na SP u Rusiji dogurala do povijesnog finala. Bez premca je ovo najbolja generacija koju je hrvatski nogomet imao. Predvođena najboljim igračem kojeg je Hrvatska imala.

Ali i sada, kao i tada, Vatreni odlaze na natjecanje dok po hrvatskom nogometu gore požari. Kao i tada, opet je tema jedinstveni ZdravkoMamić. Danas je njegov utjecaj na hrvatski nogomet manji nego bilo kad u prethodnih 15-ak godina. Neslužbeni gospodar hrvatskog nogometa je već tri godine u egzilu u hercegovačkom Međugorju pošto je osuđen u Hrvatskoj i polako gubi konce koje je dugo vukao. Kako ih je vukao najbolje govore rezultati i koliko hrvatskih reprezentativaca je prošlo kroz njegov Dinamo", stoji u tekstu Mozzart Sporta u kojem se navodi kako je najjača snaga Hrvatske moćni vezni red a pitanje svih pitanje kome će Dalić dati prednost na poziciji polušpice? "AndrejKramarić je u Bundesligi s te pozicije dao 20 golova za Hoffenhaim i idealan je za tu ulogu. Ali čini se da nema povjerenje izbornika koje bi trebalo da ima", navodi se u tekstu, spominju imena Vlašića, Rebića i Brekala koji su tu, s kojima se može kombinirati prema naprijed između linija i s ubacivanjima unutar navedenih, te se prelazi na Petkovića:

O Petkoviću

"Centarfor Dinama je velika enigma. Riječ je o specifičnom napadaču kojeg lopta vuče da se vraća nazad i da sudjeluje u igri. On kvalitete za to svakako ima jer je jako zanimljiv spoj fizičke snage i sjajne tehnike. Sjajno čuva loptu, potezom može stvoriti šansu suigračima, ali bi najviše koristio kada bi više ulazio u šanse i davao golove. To mu ove sezone u Dinamu baš i nije išlo jer je u ligi imao isti broj golova i asistencija (9:9). Za startnog napadača momčadi kakva je Dinamo i koji je dominantan u odnosu na domaće rivale, to i nije baš golgeterski učinak za pohvaliti se", stoji u tekstu srpskog kolege koji ističe i sljedeće:

'Poslao mu i javnu opomenu'

"Izbornik Dalić je Petkoviću nedavno poslao i javnu opomenu. Upozorio ga je da ga ne želi vidjeti kako se vraća po loptu i stvara gužvu na sredini terena. Želi ga u i oko kaznenog prostora rivala. Da zadržava loptu, spušta je suigračima i da što više ulazi u šanse. Jer s takvim veznima oko sebe, svaki pravi centarfor bi uživao. Ovo prvenstvo će biti ispit istine da se vidi je li Petković taj pravi ili Hrvatska mora čekati nekog novog centarfora kojih baš i nema puno na potrebnom nivou. To što je prije Dinama imao skromnu golgetersku biografiju govori da Petković ima grešku koja može skupo koštati ekipu. On je Dalićeva velika kocka."