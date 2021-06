Prvi put u svojoj povijesti engleska nogometna reprezentacija je dobila uvodnu utakmicu na europskim prvenstvima.

Nakon devet neuspjeha, Gordi Albion je pobjedom protiv Hrvatske u susretu 1. kod D skupine upisao prvu pobjedu u uvodnim susretima na europskim prvenstvima.

Nakon utakmice za RTL je igru Hrvatske analizirao bivši hrvatski reprezentativac Danijel Pranjić.

'Izgubili smo Kramarića'

"Engleska je zaslužila pobjedu, bili su puno bolji od početka do kraja. Nismo bili dovoljno hrabri, nismo znali koristiti njihove mane. I na kraju ne možemo biti zadovoljni", rekao je Pranjić pa dodao:

"Danas smo izgubili Kramarića na desnoj strani. On ne može igrati na toj poziciji. Ne znam je li bio plan da se on i Rebić mijenjaju tijekom utakmice, ali to se nije dogodilo ni u jednom trenutku. Nismo danas imali ni dobrog Brozovića, dosta jednostavnih lopti je izgubio. Kovačić je bio, po meni, najbolji igrač naše reprezentacije. Možemo puno više i puno bolje. Imamo još dvije utakmice i tu moramo pokazati da je Hrvatska viceprvak svijeta."

'Ne može nas Gvardiol nositi'

Govorio je Pranjić i o Jošku Gvardiolu koji je danas debitirao.

"Gvardiol je debitirao i moramo mu progledati kroz prste. Nije to bilo vau, odigrao je solidnu utakmicu. Ako mi očekujemo da nam on nosi igru na ovom prvenstvu, onda nešto krivo radimo. Moramo mu dati podršku i nadam se da će biti u prvih 11."

"Moramo popraviti najviše fazu napada. Ovo danas što smo postavili na teren, ja sam mislio da ćemo danas stajati u bloku i raditi tranziciju. U tom slučaju netko mora bježati iza leđa obrane u sprintu, a mi smo svaki put smirivali loptu. Mislim da u tom nogometu Rebić nam nije bio od koristi, u tom bi slučaju bio bolji Petković. Ali to izbornik zna. Mi tu možemo analizirati, a na njemu je da to prihvati ili ne", zaključio je bivši Vatreni.