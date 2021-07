Engleska i Italija u nedjelju u 21 sat će na Wembleyu igrati finale ovogodišnjeg Europskog nogometnog prvenstva.

Italija je do finala stigla pobjedom protiv Španjolske boljim izvođenjem jedanaesteraca (4-2), nakon što je u 90 minuta i produžetku u polufinalu rezultat bio 1-1.

Plasmanom u finale europskog nogometnog prvenstva reprezentacija Italije je pod vodstvom Roberta Mancinija produžila niz bez poraza na čak 33 utakmice i sada ima priliku osvojiti drugi Euro u svojoj povijesti.

Englezi su do finala došli također nakon produžetaka, pobjedom na svojem Wembleyu nad Danskom 2:1.

O finalnoj utakmici popričali smo s proslavljenim hrvatskim nogometašem i bivšim reprezentativcem, a sada trenerom, Igorom Pamićem koji nam je rekao što očekuje u velikom okršaju na Wembleyu.

Igor Pamić

"Ne očekujem spektakl. Engleska cijelo prvenstvo igra 'dosadan' nogomet u kojemu se oslanja na individualnu kvalitetu prema naprijed. Italija je na početku blistala, najbolji je dojam ostavila, ali protiv Španjolske smo vidjeli da protiv jedne takve momčadi vrlo teško može parirati u posjedu i u kreaciji. S tim da je to čak moguće protiv Engleske. Pretpostavljam da će Englezi kombinirati, da će svjesno pustiti inicijativu Italiji zbog sporosti njihove obrane", rekao nam je na početku Pamić.

Opušteni Talijani

Englezi cijelo ovo prvenstvo sanjaju povijesni naslov i njihovi reprezentativci zasigurno osjećaju veliki pritisak na svojim leđima.

"Engleska već godinama nije ništa veliko napravila. Sada imaju rezultat, ali ne blistaju. Ja iz tog razloga dajem prednost Italiji. Pritisak je na Englezima, a Italija je vrlo iskusna i kod njih se vidi jedna energija, opuštenost. Došli su na Euro kako su i najavljivali, da će doći uživati i kroz to uživanje su stigli do finala. Gledajući njihove osmjehe, njihove pokrete lica prilikom izlaska na teren i gestikulacije, oni su spremni za osvajanje turnira. No moramo biti svjesni i da su Englezi vrlo tvrdi, vrlo vrlo organizirani i bit će izuzetno teško", prokomentirao je Pamić pa nastavio:

"Jako me zanima s kakvom ć momčadi Southgate izaći na teren, vjerojatno će u momčad staviti dva zadnja vezna, kako je i protiv Danske. Italija je puno opasnija i finale je puno važnija utakmica. Više me od toga zanima Mancinijeva postava i po tome ćemo znati kako će se Italija postaviti."

Nervoza na tribinama

Pamić se zatim osvrnuo na činjenicu da će u finalu Italija imati podršku od oko deset tisuća svojih navijača među 65 tisuća gledatelja, uglavnom Engleza.

"U takvom momentu je jako lijepo, najljepše imati podršku navijača, međutim Italija je preiskusna i ima previše utakmica u nogama da bi to prelomilo. Mogli smo vidjeti tijekom Eura koliko je nervoze bilo samo na tribinama , a kako je onda na terenu. S tim se treba povezati pritisak koji osjećaju Englezi. Italija će imati nešto svojih navijača, sasvim dovoljno da imaju podršku i njihovo iskustvo bi moglo biti presudno", rekao je Pamić i zaključio:

"Teško je prognozirati tko će pobijediti, ali ja definitivno dajem prednost Talijanima."