Talijanska nogometna reprezentacija u utorak je postala prvi finalist ovogodišnjeg EURA, nakon što je u polufinalu na Wembleyu izvođenjem 11-eraca sa 5-3 (1-1, 0-0) svladala Španjolsku.

Vodeći pogodak za Italiju postigao je Federico Chiesa u 60. minuti, a izjednačio je Alvaro Morata u 80. minuti na asistenciju Danija Olma. U produžetku nije bilo pogodaka.

Tako se putnik u nedjeljni finale odlučivao udarcima s bijele točke. Prvi je izvođač bio Talijan Locatelli, a njegov pokušaj je Simon uspio zaustaviti i dati poticaj suigračima. Ipak, oni taj poticaj nisu iskoristili jer je i prvi španjolski izvođač Olmo bio neuspješan poslavši loptu visoko preko gola. Sljedećih pet izvođača, tri talijanska i dva španjolska bili su uspješni, a onda je loptu uzeo Morata. Pokušaj španjolskog napadača koji igra u Italiji bio je prilično loš i Donnarumma ga je uspio zaustaviti. To je dalo priliku Jorginhu da svojim specifičnim izvođenjem udarca s bijele točke odvede Italiju u finale i on je to učinio.

Marca je nakon bolnog poraza od Talijana ishvalila Olma, za kojega je naglasila da će biti jedan od ključnih igrača "Furije" u budućnosti.

"Olmo je odigrao listavu utakmicu na Wembleyu. Igrao je kao lažna devetka i tijekom utakmice mirno se nosio s Talinanima i pokazao kako sjajno kontrolira igru. Nije imao sreće u raspucavanju i promašio je jedanaesterac