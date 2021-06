Dinamov krilni napadač Mislav Oršić odigrao je na Europskom prvenstvu nešto malo više od 50 minuta. Izbornik Zlatko Dalić prednost je na njegovoj poziciji dao Ivanu Perišiću, a kad je ostao bez njega Anti Rebiću. Umjesto kojeg je ušao u 67. minuti utakmice osmine finala Eura sa Španjolskom.

I pokazao je da se izbornik na njega može osloniti i da je on budućnost reprezentacije. Zabio je jedan pogodak i asistirao za još jedan Mariju Pašaliću te tako omogućio Vatrenima veliki povratak s 3:1 na 3.3 i dao im priliku da se u produžetku bore za četvrtfinale. Nažalost, Furija je kaznila Kramarićev promašaj i prošla dalje.

Oršić je sada u razgovoru za SN ispričao kako se osjećao dok je utakmice promatrao s tribina i klupe.

Poštovao odluku

"Lagao bih kad bih kazao da mi nije bilo žao i da nisam bio ljut! Međutim, poštovao sam odluku izbornika. On je donio odluku da dvaput odem na tribinu, da jednom budem na klupi. Ha, netko je morao biti na tribini... Samo toliko bih rekao o tome", rekao je te je prokomentirao veliku podršku nogometne javnosti koju je imao.

"Je, vidio sam sve to i bilo mi je jako drago zbog toga. Navijači su me željeli vidjeti u sastavu, a kad te traže navijači, onda moraš biti sretan. Nisam u tim trenucima znao kako uopće razmišljati, zapravo sam bio malo iznenađen s tolikom podrškom. No, moram priznati da mi je zaista bilo drago što me navijači cijene i žele vidjeti na terenu", dodao je pa se osvrnuo na svoj nastup protiv Španjolske.

"Da znate samo kako sam bio napaljen kad sam ušao u igru... Do tada nisam ništa odigrao, jedva sam čekao dobiti neke minute da nešto pokušam napraviti", poručio je.