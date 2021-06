Hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon što je u susretu osmine finala u Kopenhagenu pred 25.000 gledatelja nakon produžetaka izgubila od Španjolske sa 3:5.

Nakon nevjerojatne drame i brojnih obrata, Furija je nakon produžetaka slomila Vatreni izborivši plasman u četvrtfinale.

Definitivno je svjetla točka jučerašnje utakmice bio Mislav Oršić. Igrač Dinama je protiv Španjolske ušao s klupe upisao se u povijest. Oršić je postao jedini hrvatski igrač koji je ušao s klupe, a onda zabio gol i asistirao na velikim natjecanjima.

Slučaj 'Oršić'

Mnogi se danas pitaju kako to da Oršić nije od prve minute nastupao za Hrvatsku u ovom susretu. i prije utakmice pričalo se da bi upravo on mogao na poziciju Ivana Perišića, no Zlatko Dalić se odlučio dati povjerenje Anti Rebiću na lijevom krilu.

Izbornikova logika bila je da ne mijenja puno igrače kojima vjeruje, A Rebić je definitivno jedan od njih. Odigrao je tri utakmice od prve minute, a dvije je započeo na poziciji centralnog napadača, dok je jučer zaigrao na svojoj pravoj poziciji. Nažalost, uz sav trud i želju i energiju koju Rebić donosi u svakoj utakmici, nije se iskazao u ofenzivnom dijelu igre.

Oršić je, nakon odlične sezone u Dinamu, vjerojatno zaslužio puno više prilika, no njegova je pozicija prekrcana. Ono pravilo hijerarhije u reprezentaciji nije mu išlo u prilog jer je, nakon Perišića i Rebića pa i Brekala, očito zadnji u redu za ovu poziciju. Znao se, tako, i na ovom Euru naći na tribinama.

Lako je, naravno, biti general poslije bitke, a uvođenje Oršića u prvi sastav u ključnoj utakmici protiv Španjolske sigurno bi bilo proglašeno još jednim eksperimentom. Ovaj put se iskazao u najboljem svjetlu te skrenuo pozornost na sebe kao ozbiljno rješenje za neke buduće utakmice.