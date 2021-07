Izbornik engleske reprezentacije Gareth Southgate smatra da njegova momčad stalno ruši prepreke i pomiče granice, a u polufinalnom dvoboju protiv Danaca vidi novu priliku da to nastave činiti.

Do ovog Eura Englezi 25 godina nisu uspjeli na europskim prvenstvima pobijediti u utakmici nokaut faze, a onda su u osmini finala na Wembleyju svladali Njemačku. Nakon toga su u Rimu 'razmontirali' Ukrajinu i dočekali povratak na stadion na kojem su odigrali četiri od dosadašnjih pet utakmica na ovom Euru.

Englezi od osvajanja Svjetskog prvenstva 1966. na Wembleyju nisu bili u finalu velikog natjecanja. "Nemamo tako bogatu povijest uspjeha kako si volimo predstavljati", izjavio je večer uoči dvoboja s Dancima Garethom Southgateom pod čijim su vodstvom "Tri lava" došli do polufinala i na SP-u 2018., a na Euru su na najbolji način iskoristili prednost domaćeg terena.

'Rušimo prepreke'

"Ovi igrači rade velike korake i stalno ruše prepreke. Rušili smo prepreke na ovom turniru, a imamo novu priliku to učiniti i sutra. Nikada nismo bili u finalu europskog prvenstva pa možemo biti prvi koji će to napraviti, zbog čega su svi uzbuđeni", izjavio je Southgate.

Engleska u utakmicu ulazi kao favorit, ali engleski izbornik ne podcjenjuje Dance. "Poštujemo ih, a ja sam dovoljno star pa se sjećam da su oni ovo već osvojili… Oduvijek sam se divio igračima koje je Danska davala, njihov je nogomet nevjerojatan."

Southgate bi rado pritisak gurnuo gostujućoj reprezentaciji, iako misli da se njegova momčad s tim dobro nosila do sada. "Imali smo očekivanja tijekom cijelog turnira i mislim da smo se s tim doista dobro nosili, primjerice na otvaranju protiv Hrvatske, kao i u utakmici protiv Njemačke. Nismo nikada bili u finalu pa to donosi pritisak, ali mi biramo kako ćemo ga iskoristiti. Mislim da je to dodatni motiv, izazov za nas."

Pritisak je na Dancima?

"Danska je već osvojila naslov pa je možda na njima veći pritisak da to ponove. No, ne gledamo na utakmicu na taj način, znamo da će odlučiti kako ćemo igrati tog dana."

Zbog događaja s Christianom Eriksenom u prvom dvoboju s Finskom, Danci su postali sentimentalni favoriti mnogih poklonika nogometa. Ni engleski nogometaši nisu ostali "imuni", jer među Southgateovim izabranicima ima onih s kojima je Eriksen dijelio svlačionicu, a s mnogima se susretao na premijerligaškim travnjacima.

Englezi će Dancima uoči dvoboja predati dres s Eriksenovim imenom i potpisima svih reprezentativaca.

"Sjajno je čuti da se dobro oporavlja, a s obzirom na to da je igrao u Engleskoj i bio impresivna osoba te igrač u Premier ligi, tim više smo željeli dati taj znak pažnje njemu i njegovoj obitelji", rekao je Southgate.