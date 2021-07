Engleska u srijedu od 21 sat na svom Wembelyju igra polufinale Europskog prvenstva protiv najvećeg iznenađenja na turniru, Danske. Danska uistinu igra fantastičan nogomet u nokaut-fazi natjecanja, Ruse su natrpali s četiri gola, Wales je stradao u osmini finala s također četiri gola, u četvrtfinalu su razbili Čehe i zabili im dva gola, a sada idu na prvo favorita Eura, Engleske koja još k tome igra kod kuće.

Englezima se, zaista, sve poklopilo. Većinu su utakmica odigrali kod kuće, imaju suludo jak roster igrača i nije niti čudo što od početka prvenstva pjevaju onu svoju čuvenu "It's coming home", nogometnu himnu. No, sve do četvrtfinala protiv Ukrajine koju su uvjerljivo svladali, nisu pokazali bog zna kakvu atraktivnu igru koja bi opravdala sve njihove ambicije.

Stiže li kući?

No, nakon ulaska u polufinale Englezi ne prestaju forsirati mantru "it's coming home" i to već polako počinje ići na živce njihovim protivnicima Dancima.

Jedan je engleski novinar tako odlučio pitati danskog vratar Kaspera Schmeichela kako misli zaustaviti da se trofej vrati kući Englezima. Sin slavnog vratara Petera Schmeichela brutalno mu je spustio.

"A kad je taj trofej bio u vašoj kući? Kad ste ga vi to osvojili", odgovorio mu je Schmeichel i uistinu je bio u pravu jer Engleska je devet puta igrala na Eurima i nikada se nije plasirala u finale.

Odgovor Schmeichela, dakako, postao je veliki hit na društvenim mrežama...