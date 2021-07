Većina nogometne javnosti, ako ćemo suditi prema reakcijama iz svijeta prije, za vrijeme i nakon sinoćnje finalne utakmice Eura između Italije i Engleske (ukupnih 4:3) na Wembleyju pred više od 60 000 navijača (od toga samo 1000 talijanskih), zadovoljna je ishodom konačnog pobjednika.

Nogometna Europa na strani Italije

Novi prvaci Europe tako su nogometaši Italije koji su pobijedili Englesku nakon izvođenja jedanaesteraca. Talijani su na najbolji mogući način okrunili svoju dobru igru na cijelom prvenstvu i po drugi put u povijesti ponijeli naslov najboljeg na Euru, ali i oduševili nogometne navijače diljem Europe jer su oni imali puno više neutralnih navijača na svojoj strani od Engleza.

Prvi naslov prvaka Europe Italija će osvojila 1968. u Rimu, gdje su u finalu pobijedili reprezentaciju Jugoslavije (2:0) tek u drugoj, ponovljenoj finalnoj utakmici, nakon što je prva završila 1:1. Poslije su doživjeli dva poraza u finalima: 2000. su ih svladali Francuzi zlatnim golom (2:1), a 2012. su bolji od njih bili Španjolci (0:4).

Na Otoku su organizatori uveli dosta stroge mjere glede COVID-19 situacije, što je direktno utjecalo na podršku ostalima, dok su Englezi igrali pred domaćom publikom.

Pojavila se priča ili teorija zavjere, kako god, kako Englezi jednostavno kao domaćini moraju osvojiti prvenstvo. Neki potezi i sudačke odluke naginjale su tome...

Donnarumma MVP

"Football coming to Rome", poruka je ujedinjenog nogometnog puka kad je riječ o talijanskoj nogometnoj reprezentaciji.

U Hrvatskoj, prema nekom našem dojmu ljudi oko sebe, prema medijima i onim što se pisalo na društvenim mrežama, što su nogometni pratitelji, analitičari, novinari i treneri govorili, priželjkivali, svi su navijali, simpatizirali, nadali se pobjedi Italije.

Gianluigi Donnarumma, fantastični talijanski čuvar mreže, istaknuo se u polufinalnom i finalnom raspucavanju, obranivši ukupno 4 penala, kao i sigurnošću i obrana tijekom čitavog turnira...

Inače, nagrada za najboljeg igrača turnira dijeli se od 1996. kada je nagradu dobio njemački veznjak Matthias Sammer. Nakon njega nagradu su dobivali Francuz Zinedine Zidane, Grk Theodoros Zagorakis, Španjolci Xavi i Andrés Iniesta, Francuz Antoine Griezmann.

Ponio je ovog puta Domarumma tu prestižnu nagradu za najkorisnijeg igrača Europskog nogometnog prvenstva. Stoga, okrenuli smo broj Ivana Katalinića (70), bivšeg legendarnog vratara Hajduka koji je za Bijele branio od 1970. do 1979. godine i bio je dio te zlatne generacije koja je ostvarila najbolje rezultate u povijesti kluba u periodu od 1970. do 1980., u kojem su Splićani osvojili pet uzastopnih Kupova. Jedinicu je nosio i u Southamptonu i u Engleskoj su ga zvali Banks:

Ivan Katalinić cijenjeno je i ugledno nogometno ime

'Premalo je tu bilo pravog nogometa

"Meni je dao 1968./1969. godine po onom engleskom Banksu (Gordon Banks, op.a), da sličim na njega. Tako sam nekako i branio i tako su me onda i prozvali. Znate, to je bilo drugačije vrijeme, tada se dosta igralo u šesnaest metara a ne kao danas, kad jedva se dođe do 16 metara. To me malo iznenadilo, što se više nije igralo u šesnaest metara", kazat će Ivan Katalinić koji nije oduševljen viđenim nogometom na turniru...

Katalinić na klupi Slaven Belupa

"Nisam nikako, premalo je tu bilo pravog nogometa. Nije bilo puno šansi, ma ne znam što bi rekao. Svi kažu, dobro je dobro je a dobro je uopće što se i igra kad je koronavirus. Nismo vidjeli puno dobrih igrača", govori nam Ivan Katalinić.

Gianluigi Donnarumma ponio je nagradu za najkorisnijeg igrača turnira, što mislite o tome?

"On je branio jedanaesterce i obranio ih. Doduše, Englezi su loše pucali i obranio im je. Po meni, on nije najbolji igrač turnira. Mislim, ako je izabran golman pa gdje su onda igrači, pitamo se".

Gianluigi Donnarumma brani jedanaesterac u raspucavanju za Euro i talijanski trijumf u finalu protiv Engleske

'Donnarumma je obranio svoje što je imao za obraniti'

U ključnim trenucima je bio na nivou a prije je bio siguran. Nekako tako mi gledamo na odluku o nagradi. Bio je junak talijanske pobjede u finalu EP-a protiv Engleske, ili bar jedan od junaka, nakon izvođenja jedanaesteraca obranivši udarce s bijele točke Jadonu Sanchu i Bukayju Saki a protiv Španjolaca je isto bio dobar kao i tijekom čitavog turnira...

"On je obranio svoje što je imao za obraniti ali kažem, imao je i čvrstu obranu ispred sebe. On zahvaljujući dobroj obrani nije a ona dva protiv Španjolske i ova dva jučer, oni su toliko loše pucali da bi bilo čudo da nije obranio. Morao je obraniti".

Na kraju balade, Italija slavi...

"Italije je bila najkompletnija od prve do zadnje utakmice. Oni nisu bili na SP-u 2018. i jednostavno, bili su motivirani, kompaktni i zasluženo su pobijedili", zaključio je Ivan Katalinić.