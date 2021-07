Ovo je nevjerojatno. Stvarno je nevjerojatno. Kad razmišljam o tome odakle smo krenuli, s dna. Moramo zahvaliti treneru, predsjedniku, momčadi, navijačima. Ovaj trofej je zasluga svih, velika zasluga nacije. Izjavio je to poslije finala Eura 2020. Leonardo Bonucci, koji je sa 34 godine i 71 danom postao najstariji strijelac u finalima EP-a.

A iskoristio je on priliku i malo bocnuo Engleze. Tijekom slavlja zapjevao je 'It's coming Rome' i tako se narugao engleskoj frazi 'It's coming home.

"Jedinstven je osjećaj i uživamo u njemu. Vidjeti kako 58 tisuća ljudi napušta stadion prije nego što se dodijeli trofej nam pruža veliko zadovoljstvo. Trofej dolazi u Rim. Mislili su da ostaje u Londonu, ali Italija ih je još jednom naučila lekciju. Tijekom zagrijavanja smo se složili da je sve na tribinama samo pozadinska buka. Bez poraza smo 34 utakmice, znali smo da moramo samo napraviti ono što smo radili i dosad", poručio je oka u razgovoru za RAI Sport.