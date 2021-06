Danska i nogometna Europa plašili su se najgoreg. Lopta se prestala vrtjeti na Euru u 43. minuti utakmice između Danske i Finske kada se Christian Eriksen srušio na teren, a liječnici ga počeli oživljavati. Srećom, preživio je, ali brojni nogometaši kojima se to dogodilo nisu.

Ova je vijest umirila cijelu Europu jer su slike veznjaka milanskog Intera koji se iznenada srušio na travnjak pobudile strah od najgoreg i podsjetile na tragedije koje su se dogodile na nogometnim terenima posljednjih godina, poput smrti Kamerunca Marca-Viviena, ili Mađara Miklosa Fehera (24) koji je preminuo u siječnju 2004. za vrijeme utakmice protiv Vitorije Setubal.

U kolovozu 2007. život je izgubio i mladi nogometaš Seville Antonia Puerte. Imao je svega 22 godine kada je preminuo nakon srčanog udara na utakmici protiv Getafea. U lipnju 2017. 30-godišnji veznjak i nekadašnji nogometaš engleskog Newcastlea, Cheik Tiote iznenada je preminuo nakon što se srušio tijekom treninga u Pekingu.

Umrla i dvojica Hrvata

U travnju 2012. za vrijeme utakmice druge talijanske lige Livorno - Pescara preminuo je 25-godišnji veznjak Livorna Piermario Morosini. Nakon obdukcije je utvrđeno kako je smrt uzrokovala urođena srčana mana.

U kolovozu 2009. na pripremama u Italiji preminuo je kapetan Espanyola Daniel Jarque (26). Jarqueu je srce otkazalo tijekom telefonskog razgovora s djevojkom.

Nažalost, smrtnih slučajeva je bilo i u Hrvatskoj. Prije osam godine hrvatsku nogometnu javnost je šokirala vijest o smrti Ivana Turine. Bivši golman Dinama preminuo je u 33. godini života, a njegovo beživotno tijelo pronađeno je u stanu u Stockholmu, u kojem je od 2010. godine igrao za AIK. Svega nekoliko mjeseci kasnije od posljednica srčanog udara umro je i nogometaš Istre 1961 Alen Pamića (24), sin trenera Igora Pamića.

Jedan od rijetkih koji je imao sreće bio je veznjak Boltona Fabrice Muamba. Mladi nogometaš preživio je srčani udar tijekom utakmice protiv Tottenhama.

Što kaže struka?

Liječnici su tek nakon 78 minuta uspjeli ponovno pokrenuti njegovo srce. Stručnjaci su njegov oporavak nazvali ‘medicinskim čudom’, ali on više nije mogao igrati nogomet.

Infarkt je tako postao vodeći uzrok smrti među mladim sportašima. A hrvatski liječnici, na čelu s Draganom Primorcem sada su osmislili način da se takve tragedije spriječe.

"Preporuka UEFA-i i FIFA-i je sljedeća. Imate profesionalnog igrača, imate igrače s rizikom, a to su oni koji su u obitelji imali ili anamnezu kardiovaskularnih bolesti ili su imali vrtoglavice koje nisu proporcionalne naporu. Napravite genetsko testiranje uz standardne kardiološke pretrage koje se rade. To je jedini način da kod osoba koje su asimptomatske možemo predvidjeti ovakve ishode koji dovode do smrti", kazao je predsjednik Zdravstvene komisije HNS-a Dragan Primorac.

Kod svih ovih nogometaša uzrok je bila - iznenadna srčana smrt. U Americi na godinu od nje umre 350.000 ljudi, a 50 posto njih je mjesec dana prije smrti bilo na pregledu srca. Isti taj pregled prije utakmice odradio je i Eriksen.

"Ostane ipak taj jedan dio srčanih grešaka kod mladih sportaša koje se ne mogu na uobičajenom sistematskim pregledima utvrditi, pa čak ni kod ovih vrhunskih sportaša koji imaju nad standardne preglede ne može se otkriti sve i dolazi do iznenadne srčane smrti", poručio je u razgovoru za RTL Direkt pročelnik Zavoda za intenzivnu kardiološku skrb, Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC “Sestre milosrdnice” Zdravko Babić.

'Nema dokaza'

Tihe srčane bolesti vodeći su uzrok smrti kod sportaša. I to ne samo kod nogometaša, nego i kod tenisača, košarkaša i igrača američkog nogometa. Je li razlog to što su oni pod dodatnim pritiskom i većim fizičkim naporima?

"Nema dokaza za to. Danas je stav da je sport samo triger za neke postojeće bolesti koje svi ti igrači, sportaši kojima se to dogodi zapravo imaju najčešće neku kardiološku bolest koja nije otkrivena. Sport je taj triger, okidač koji pokrene taj nepovoljni slijed te maligne aritmije i tu iznenadnu srčanu smrt", objasnio je Babić.

Najvažnija je brza reakcija i reanimacija, a to su u nogometu naučili na teži način. Od smrti je Eriksena smrti promjena protokola na stadionima nakon tragične smrti Kamerunca Marca Vivien Foea. Od 2003. svaki pad na travnjaku koji nije rezultat kontakta igrača smatra se srčanim udarom i liječnički tim odmah ulazi na teren.

"U tom trenutku gubite svijest, padate na tlo i vaše srce više ne radi kao pumpa. Ako ga vi ponovno ne pokrenete, nema više krvi, nema više dotoka kisika u mozak", pojasnio je predsjednik Zdravstvene komisije HNS-a Dragan Primorac.