Hrvatska nogometna reprezentacija nije uspjela stići do dobrog rezultata ni u drugoj pripremnoj utakmici uoči Europskog prvenstva. Prva reprezentacija svijeta po FIFA-inoj ljestvici Belgija slavila je 1:0, no rezultat ne priča tu cijelu priču.

Belgijcima nije igrao najbolji igrač Kevin De Bruyne, pogodili su dvaput gredu, a Lukakuov udarac glavom s dva metra i kasniji odbijanac čudesno je spašavao Livaković. S druge strane, Hrvatska je pravu, konkretnu šansu stvorila tek u 91. minuti kad je Brekalo testirao Courtoisa.

Vatreni su nakon utakmice izrazili zadovoljstvo svojom igrom, rekli su kako su napredovali, da ne bi trebalo biti mjesta panici, no vidljivo je da neke stvari kod nas jednostavno ne funkcioniraju. Što se događalo na jučerašnjoj utakmici objasnio nam je nekadašnji reprezentativac Hrvatske, a danas trener Igor Pamić.

"Početak utakmice bio je predivan. Bili smo puni samopouzdanja, igrali smo u dobrom ritmu, agresivno i nametnuli smo se na terenu. Nažalost, sve je to trajalo prekratko. Prema kraju utakmice gledali smo Hrvatsku na kakvu smo, nažalost, u posljednje vrijeme navikli. U napadu smo bili bezopasni, a u obrani se moramo prestati poigravati je smo izgubili nekoliko lopti u opasnoj zoni. Lijepo je izaći kroz igru, no nekad je duga lopta naprijed na Petkovića puno sigurnije rješenje. Belgijcima se nikamo nije žurilo, oni igraju takav nogomet jer znaju da imaju kvalitetu naprijed i na bokovima", kratko je "presjekao" utakmicu Pamić.

Osovina Kova-Luka-Broz

Dosta govora bilo je i o ulozi Matea Kovačića u veznom redu Hrvatske. Kova je sinoć igrao uz Modrića i Brozovića u veznom redu, no mogla bi se ta postavka i malo preurediti.

"Kovačić uz Modrića i Brozovića u veznom redu je odlična ideja i Hrvatska bi trebala tako igrati. Mateo je imao fantastičnu sezonu u Engleskoj. No nije dobro to što se u takvom sustavu Kovačić, Modrić i Brozović spuštaju duboko po loptu. Mislim da bi Luka trebao igrati malo više jer su Kovačić i Brozović sjajni u diktiranju i građenju igre. Imali smo problem jer je Petković jučer bio odsječen naprijed i vidim tu Luku u ulozi poveznice između veznog reda i napada. Također, mislim da moramo imati više igrača u završnici, to nam je sinoć jako nedostajalo", objasnio je Pamić.

A kako se u cijelu tu priču uklapa Andrej Kramarić, čovjek kojem valjda već godinama tražimo poziciju, no njegova je uloga u momčadi još uvijek nejasna, usprkos sjajnim predstavama u Hoffenheimu.

"Kramarić je za mene neupitan igrač u hrvatskoj reprezentaciji. Moramo se sjetiti kako je on znao rješavati naše utakmice svojim potezima. Možemo napraviti kombinaciju s Kramarićem ispred dvojice veznih, a ne bih ga isključio ni kao opciju za prvu špicu", objasnio nam je Pamić.

Gvardiol mora igrati

Kad smo ga pitali za Joška Gvardiola, osjetilo mu se uzbuđenje u glasu. O mladom Dinamovom talentu poznati istarski trener ima samo riječi hvale, a za njega nema sumnje da je Joško potencijal za prvu postavu Hrvatske.

"On mora igrati! To ne smije biti upitno jer taj je dečko čudo. Cijenim Bornu Barišića i nemam ništa protiv njega, ali jeste li vi vidjeli kako je Gvardiol jučer ušao u utakmicu? On je jednostavno pobjednik, ima kvalitetu, ali i ima taj gard i sportsku prepotenciju. Iskreno, ne mogu zamisliti sastav bez njega, bilo da igra na stoperu ili na bočnom. Kad bi on bio u prvom sastavu, srce bi mi bilo na mjestu", zaključio je Pamić.