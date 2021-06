Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u Škotsku, gdje će odigrati svoju drugu utakmicu na ovom Euru. Češka je naš sljedeći protivnik nakon poraza od Engleske u prvom kolu. Utakmica je na rasporedu od 18 sati.

Neke su promjene u sastavu izvjesne, iako još uvijek nisu potvrđene. U prvi sastav trebao bi ući Nikola Vlašić, a ako bude spreman, upast će tu i Dejan Lovren. Uoči utakmice protiv Češke pred novinare je stao izbornik Zlatko Dalić, A pridružio mu se Dejan Lovren.

UŽIVO

Lovren: "Vrlo dobro se osjećam, pozitivan sam i na raspolaganju sam izborniku za igrati. Na izborniku je da odluči."

Lovren o stanju u obrani i Česima: "Stajali smo u bloku i čekali svoje prilike. Možemo reći i za Francuze da su čekali u svom šesnaestercu. Ne znam u čemu je tu problem. Osjećam da ćemo sutra puno bolje odigrati. Očekujemo dosta tvrdu utakmicu, ali očekujem dosta posjeda u našim nogama. Oni su u naletu jer su osvojili već tri boda. Vjerujem u našu momčad koju znam već godinama, tako da nama kad je nateže, mi smo uvijek pravi. "

Lovren o drugoj utakmici: "Mi nismo momčad koja će gledati na nekog drugog. Koncentrirani smo na ovu utakmicu, a kasnije i na Škotsku. Sve je u našim rukama."

Lovren o favoritima Eura: "Definitivno Francuska i Italija. Francuzi su najveći favoriti jer znaju što rade i imaju kvalitetu. Ali kad pogledaš Italiju, i oni su tu među top tri momčadi."

Dalić o klimi u Škotskoj: "U Londonu je bilo prevruće, lakše će biti tu gdje je hladnije. Vremenska razlika je mala, danas ćemo napraviti trening i sutra idemo na teren kakvo god vrijeme bude."

Dalić o taktici sutra: "Svaki poraz teško pada svima, pa makar on bio na Wembleyu od Engleza. Nije to lako podnijeti. Sve je u našim rukama, imamo dobru atmosferu i potreban nam je dobar rezultat. Ja sam optimist jer smo bili dobri protiv najboljih momčadi svijeta. Moramo popraviti igru prema naprijed. Pokušat ćemo sutra s ofenzivnijom postavom, probat ćemo s više okomitih lopti i utrčavanjem u prazan prostor. Vidjet ćemo još za sastav. Fali nam probojnosti i završnice i to moramo pojačati."

Dalić o Česima: "Česi brzo izlaze iz bloka i mi to moramo zaustaviti. Ali to i nama daje prostora. Moramo s većim brojem igrača ulaziti u završnici. Svi smo se oko toga složili i na tome ću inzistirati. U teškoj smo situaciji, igramo na gostujućim terenima, putujemo i igramo bez navijača bez kojih smo u velikom minusu, priznajem to. Nije to pošteno prema nama, ali tako je to. Ispalo je tako da su utakmice u Škotskoj i Engleskoj gdje ne mogu doći naši navijači, a ne mogu njihovi."

Dalić o Barišiću: "Borna Barišić je igrao u sjajnoj formi, ali je po dolasku na pripreme ponovio ozljedu i nikako da se oporavi. Ostavili smo ga doma da se pokuša spremiti za Škotsku. Ako igrač nije sto posto spreman, ne možemo na njega računati."