Danska i nogometna Europa plašili su se najgoreg. Lopta se prestala vrtjeti na Euru u 43. minuti utakmice između Danske i Finske kada se Christian Eriksen srušio na teren, a liječnici ga počeli oživljavati.

Nakon dugog razdoblja zabrinutosti i neizvjesnosti, vijesti o njegovom zdravstvenom stanju bile su umirujuće. Još nije jasno zbog čega se Eriksena srušio, no u jednom trenutku se vidjelo kako ga liječnici oživljavaju.

Oživjelo je ovo sjećanje na brojne slične slučajeve. Jedan od rijetkih koji je imao sreće te je preživio ovakav napad bio je veznjak Boltona Fabrice Muamba (33). U ožujku 2012. preživio je srčani udar tijekom utakmice protiv Tottenhama.

Medicinsko čudo

Liječnici su tek nakon 78 minuta uspjeli ponovno pokrenuti njegovo srce. Stručnjaci su njegov oporavak nazvali ‘medicinskim čudom’, ali on više nije mogao igrati nogomet. Za Daily Mail opisao je kako se osjećao nakon što je Eriksen u subotu navečer kolabirao.

"Plakao sam. Sve mi se vratilo - sve. Bilo je strašno. Bio sam kod prijatelja i taman smo prebacili na utakmici u trenutku kad je Eriksenapao na travnjak. Pomislio sam: 'Nema šanse. Ovo se ne događa'. Kako je vrijeme odmicalo postajalo mi je to sve strašnije. Oživjelo je sjećanja na ono što se meni dogodilo te sam bio u suzama, a čak i ne poznajem momka", opisao je Muamba.,

"Opet mi se sve vratilo. Uvijek sam pokušavao ne razmišljati o tome previše, ali to je teško. Pokušao sam to zaboraviti, ali kada vidite da se to događa nekome drugome zapitate se: 'Zašto?'. To je strašno. Odmah sam morao nazvati oca i pitati: 'Gldaš li ovo? Ovo en može biti istina. Zašto se to dogodilo njemu?' Ima dvoje djece i supruga mu je bila tamo. Drago mi je da su vijesti pozitivne, ali bit ću puno mirniji kad izađe iz bolnice i kad bude govorio", nastavio je.

"To je mlad momak i morate se pitati... Nadam se da će sve biti dobro. Bilo je to uznemirujuće za gledati. Svaka čast sucu i medicinskom osoblju na tome kako su se nosili sa situacijom. Plakao sam i sad se uznemirim samo kad govorim o tome jer mi se sve vraća, ali dobro sam. Nadam se da će s njim biti sve u redu", završio je.