Liječnik danske nogometne reprezentacije Morten Boese opisao je iz svog kuta što se događalo nakon što se Christian Eriksen srušio za vrijeme utakmice između Danske i Finske drugog dana Europskog prvenstva.

"Zvali su nas na teren čim se srušio. Iako nisam vidio trenutak kad je pao, bilo je jasno da je kolabirao. Kad sam stigao tamo, on je ležao na boku i disao. Imao je puls, no to se jako brzo promijenilo i onda smo počeli s oživljavanjem. Brzo je stigla pomoć na stadionu i vratili smo Christiana. Razgovarao je sa mnom prije nego što je prebačen u bolnicu na pregled", otkrio je.

FIFPro upozorava

U međuvremenu, Međunarodni sindikat profesionalnih nogometaša (FIFPro) upozorio je da se dobrobit igrača ne uzima u obzir prilikom sastavljanja kalendara natjecanja.

Još nije jasno zbog čega se Eriksena srušio, no u jednom trenutku se vidjelo kako ga liječnici oživljavaju.

"Igrači širom svijeta su nam rekli kako kalendar natjecanja u posljednje četiri godine nije adekvatan, niti uzima u obzir njihove potrebe. Uvjeti u igri i oko vas mentalno i fizički iscrpljuju", glavni tajnik FIFPro-a Jonas Baerr-Hoffman u otvorenom pismu.

Hoffman je naglasio kako je vrijeme za promjene i pozvao igrače da zajednički daju svoj glas svojim sindikatima.

"U narednim mjesecima pregovarat ćemo u vaše ime s FIFA-om i drugim dionicima kako biste imali pravedniji i razumniji raspored, pravednije uvjete i veće mjere zaštite na terenu i izvan njega," dodao je .

"Za nas je glas igrača najvažniji u razgovoru", kazao je Baerr-Hoffman, rekavši da su igrači izostavljeni iz procesa odlučivanja.