Zanimljiva situacija dogodila se prije dva dana na Euru. Naime, uoči utakmice 1. kola skupine F Eura, prilikom ulaska na stadion Ferenc Puškaš jednog od najboljih nogometaša svijeta, ali i svih vremena, velikog i planetarno poznatog Cristiana Ronalda, "nije prepoznao" pretjerano revni djelatnik osiguranja.

Službenik dotrčava i zaustavlja ga

Snimka koja je odmah postala viralna a koju je objavila španjolska Marca, prikazuje Ronalda u trenutku kako do njega dotrčava službenik i zaustavlja ga. Nakon toga traži od Ronalda da mu detaljno pokaže akreditaciju što on i čini. Službenik ju je uzeo, okrenuo je, uvidio da je on igrač i pustio ga na stadion.

'Ronaldo po tko zna koji put ušao u povijest'

Tamo je Ronaldo po tko zna koji put ušao u povijest, jer je postigao dva gola, 10 odnosno 11 golova na Eurima čime je postao prvi igrač s tolikim brojem golova na Europskim prvenstvima. Ukupno je na 106 golova za reprezentaciju Portugala.

Skupina F Eura: Portugal 3 (+3), Francuska 3 (+1), Njemačka 0 (-1), Mađarska 0 (-3)

