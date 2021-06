U susretu 2. kola B skupine Europskog nogometnog prvenstva Rusija je u St Peterburgu pobijedila Finsku sa 1:0, ostvarivši prvu pobjedu na europskim prvenstvima nakon 2012.

Pogodak odluke zabio je Aleksej Mirančuk na asistenciju Artema Dzjube u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Bila je to Dzjubina osma asistencija uz 14 golova u zadnjih 21 nastupa.

Finska je protiv Rusije imala priliku pobjedom osigurati osminu finala. No, nije uspjela, Rusija je slavila i tako se vratila u igru za prolaz nakon početnog poraza od Belgije.

Majstorija Mirančuka i ozljeda Fernandesa

Finska je sjajno ušla u susret i već u 4. minutu je postigla pogodak. Strijelac je ponovo bio Pohjanpalo, no gol je poništen nakon asistencije VAR-a i to zbog minimalnog zaleđa.

Šest minuta kasnije i Rusi su imali veliku priliku. Mirančuk je odlično s lijeve strane uposlio Ozdojeva koji je pucao preko gola. U nastavku prvog dijela Rusija je dominirala, no nije uspjela stvoriti neku ozbiljniju priliku sve do same završnice poluvremena kada je Mirančuk pogodio za 1:0.

Odlično su Dzjuba i Mirančuk kombinirali, a veznjak Atalante je akciju zaključio pogodivši suprotan kut. U 52. minuti malo je nedostajalo da Rusija poveća vodstvo, Golovin je pucao sa 20 metara uz desnu vratnicu finskog gola. Novu priliku Rusi su imali u 66. minuti, ali je Žemaletdinov bio neprecizan.

U 72. minuti sve je mogao razriješiti Kuzajev, no Hradecky je sjajno reagirao. Finci su u završnici sve karte bacili u napad, ali nije bilo konkretnosti u završnici i na koncu je ostalo 1:0 za "Zbornaju".

Dodajmo i da je ruski bek Mario Fernandes doživio tešku ozljedu. Pao je na travnjak nakon visokog skoka u 26. minuti i iznesen je s terena na nosilima jer nije mogao ustati.

Devet godina čekali na pobjedu

Prva je to ruska pobjeda na europskim prvenstvima u posljednjih šest susreta, a zadnju su ostvarili 2012. u prvom kolu protiv Češke (4:1).

Dodajmo i kako je jedinu pobjedu Finska protiv SSSR-a ili Rusije ostvarila davne 1912. na olimpijskim igrama u Stockholmu sa 2:1.

U drugom susretu iz ove skupine u četvrtak se sastaju Danska i Belgija, dok će u 3. kolu, 21. lipnja igrati Finska i Belgija, te Rusija i Danska. Na ljestvici vode Belgija, Rusija i Finska sa po tri boda.