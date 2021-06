Bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka, koji je trenutačno u ulozi pomoćnika izbornika Zlatka Dalića, pojavio se ove srijede na konferenciji za novinare. Osim najave susreta s Češkom govorio je i o nekim drugim zanimljivim temama. Tako se prisjetio slavne kapice s Eura 2016. protiv Češke. Tada su mu liječnici zbog krvarenja morali previti glavu, a kako je zavoj bio na nezgodnom mjestu odlučili su mu na glavu staviti vaterpolsku kapicu.

"Što se tiče kapice, i dan danas mislim da su me doktori htjeli ismijati s tom vaterpolskom kapicom, ali bar sam završio u Uefinom muzeju, nešto pozitivno od toga, ali da sam izgledao lijepo, nisam", kazao je.

"Uloga 2018? To je malo pretjerano da sam bio tihi junak. Svaki igrač želi igrati. Želje i očekivanja igrača i želje izbornika su nešto drugo ili potrebe ekipe. U tom trenutku sam više bio potreban izvan terena nego na terenu i to treba prihvatiti. To nije bilo nešto specijalno, ali svi moraju shvatiti da je uspjeh ekipe ispred osobnog interesa. To se od svih očekuje, a tko nije to spreman napraviti može igrati tenis, i to ne u parovima", poručio je. (Snimka dijela dok govori o tome je na samom kraju videa)