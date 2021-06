Hrvatska nogometna reprezentacija će 28. lipnja u Kopenhagenu u osmini finala Europskog prvenstva igrati protiv Španjolske koja je pobjedom 5-0 nad Slovačkom u Sevilli mjesto među 16 najboljih izborila kao drugoplasirana reprezentacija skupine E, a prvo mjesto osvojila je Švedska pobijedivši s 3-2 Poljsku u Sankt Peterburgu.

Bit će to izrazito težak izazov za Vatrene, a prođu li slučajno dalje u četvrtfinalu bi se lako mogla dogoditi repriza finala SP-a u Rusiji. Naime, Francuska je prošla kao prva iz skupine F te se u slučaju pobjede nad Švicarskom križaju u četvrtfinalu s Hrvatskom i Španjolskom.

To bi se četvrtfinale igralo u petak 2. srpnja u St. Petersburgu. U eventualnom polufinalu potencijalnom pobjedniku ovog dvoboja prijete Belgija, Italija i Portugal, a u finalu, Nizozemska, Njemačka ili Engleska. Ovisno o tome kako će se razriješiti drugi dio ždrijeba. No to su za sada samo kalkulacije.

Najzanimljiviji parovi osmine finala, naravno uz Hrvatsku i Španjolsku, su Njemačka-Engleska i Belgija - Portugal.

Raspored

OSMINA FINALA:

Subota - 26. lipnja

18.00 Amsterdam: Wales - Danska

21.00 London: Italija - Austrija

Nedjelja, 27. lipnja:

18.00 Budimpešta: Nizozemska - Češka

21.00 Sevilla: Belgija - Portugal

Ponedjeljak, 28. lipnja

18.00 Kopengahen: HRVATSKA - Španjolska

21.00 Bukurešt: Francuska - Švicarska

Utorak, 29. lipnja:

18.00 London: Engleska - Njemačka

21.00 Glasgow: Švedska - Ukrajina

ČETVRTFINALE

2. srpnja (St Peterburg), 18:00 (F1 - 3 A/B/C) - (D2 - E2)

2. srpnja - (Munchen), 21:00 (B1 - 3 A/D/E/F) - (A1 - C2)

3. srpnja (Baku), 18:00 (C1 - 3 D/E/F) - (A2 - B2)

3. srpnja (Rim), 21:00 (E1 - 3 A/B/C/D) - (D1 - F2)

POLUFINALE

6. srpnja (London), 21:00

7. srpnja (London), 21:00

FINALE

11. srpnja (London), 21:00