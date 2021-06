Hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Španjolske u osmini finala Europskog prvenstva. Vatreni će u ponedjeljak od 18 sati igrati u Kopenhagenu.

Pred novinare su u subotu ujutro stali pomoćni trener hrvatske reprezentacije Ivica Olić te stoper Duje Ćaleta-Car, koji će vjerojatno nastupiti u prvoj postavi protiv Španjolske jer je Dejan Lovren suspendiran zbog žutih kartona. Evo što je vatreni dvojac izjavio:

Ćaleta-Car o obrani Hrvatske: "Možemo bolje, ima prostora za napredak, primili smo glupe golove na koje smo mogli bolje reagirati. radimo na treningu neke stvari i nadamo se da će biti bolje protiv Španjolske i da ćemo zadržati praznu mrežu."

Ćaleta-Car o napadačkom dijelu igre: "Mislim da imamo prednost u prekidima zbog naše visine. Kornere smo vježbali na treninzima, izbornik dosta drži do toga. Možemo im tako zadati puno problema. Prošlu utakmicu smo zabili nakon kornera. Nadam se da to možemo iskoristiti."

Ćaleta-Car o Španjolcima: "Španjolci vole taj posjed i to forsiraju. Imali su malo poteškoća ove prve dvije utakmice. Imaju problema u prvih pola sata kad ne krenu dobro. Njima ne paše to što mi možemo uzeti loptu. Moramo napraviti presing na njih, a to je segment koji oni ne vole. Oni su drugačija momčad nego prije, nemaju neku veliku zvijezdu. Gledao sam Morena na Maksimiru, Morata je tu, a jako mi se sviđa i mladi Pedri."

Ćaleta-Car o Oliću: "Šteta što se duže nije zadržao u CSKA, ali drago nam je što je opet tu s nama. njegovi i Čarlijevi savjeti uvijek su korisni. Ivica je uvijek bio tu za nas, pogotovo mlađe igrače."

Ćaleta-Car o navijačima: "Napokon više da su naši navijači s nama. u prve tri utakmice bilo ih je malo i drago nam je da će biti s nama. Nadamo se da će nam naši navijači pomoći da prođemo ovu stepenicu, najtežu dosad."

Ćaleta-Car o važnosti utakmice: "Ovo je jedna od najvažnijih utakmica u mojoj karijeri, ali i karijerama dosta suigrača. Nikad nisam igrao takvu utakmicu. Uz Englesku, ovo je jedna od meni najvažnijih utakmica."

'Šanse u utakmici su 50-50'

Olić o povratku u reprezentaciju: "Lijepo je biti ovdje, pogotovo kad je u pitanju ovako veliko natjecanje. Vratio sam se kad nije bila baš ugodna atmosfera, nije bilo lako, ali lakše je otkad smo dobili Škotsku. Raduje me da sam doživio atmosferu koja je tmurna, ali i ovu koja je sad puno bolja."

Olić o Španjolcima: "Teško je sad prognozirati. Nama dolazi ususret protivnik koji je imao težak ulaz u natjecanje, ali radi se tu o kvalitetnoj ekipi. Oni su demolirali Slovake. Vjerujem da Hrvatska ima kvalitetu, ali moramo ići utakmicu po utakmicu. Španjolci znaju da Hrvatska ima svoje kvalitete. U ovoj je utakmici sve otvoreno i šanse su 50-50, nitko nije favorit."

Olić o Vlašiću: "Nikolu sam imao priliku upoznati tu u reprezentaciji i vidio sam o kakvom se igraču radi. U klubu sam mogao upoznati sve njegove kvalitete. Radi se o izuzetnom igraču i nekoliko godina najboljem igraču u Rusiji. On je prerastao tu ligu. Počeo je zadnju utakmicu od prve minute i pokazao je o kakvom se igraču radi. Specijalnost mu je kad prima loptu s igračem na leđima i u klubu sam govorio da mu samo daju loptu."

Olić o Busquetsu: "Svi treneri znaju o kakvom se igraču radi i svi se trude zatvoriti ga. Ali on to radi već godinama na velikom nivou. Čini se da jako malo trči, ali on je uvijek slobodan i inteligentan igrač. On je kao vino, vrlo je bitan za Španjolsku, pogotovo za ovu momčad koja je dosta mlada. Znamo da je on ta veza napada i obrane i pokušat ćemo sve napraviti da ga neutraliziramo, ali to neće biti sto posto moguće."

Olić o sastavu Hrvatske: "Promjena neće biti jako puno, ali ima još dosta do utakmice. Taktičke detalje smo radili nakon Škotske. Imamo dosta vremena za pripremu i da odigramo jednu dobru utakmicu."

Olić o mentalnom stanju Vatrenih: "Teško je ostati u kontinuitetu. Podigli smo apetite medija, navijača, ali i nas samih tim srebrom u Rusiji. Teško je i jednoj Njemačkoj ostati na vrhu. Ulazimo u utakmicu ravnopravno sa Španjolcima."